Свершилось! Подступы к дому многодетной розинской семьи наконец-то освободили от снега

Свершилось! Спустя долгие дни напрасного ожидания многодетная семья из поселка Роза Коркинского муниципального района (Челябинская область) наконец-то может на какое-то время вздохнуть спокойно – дорогу к их дому на улице Джамбула, 1-А сегодня, 17-го февраля, почистил трактор.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» многодетная мама Екатерина Гордеева, техника поработала так хорошо, что теперь по очищенной от снега дороге может легко проехать целый «КамАЗ» - тогда как еще утром тут была лишь узкая тропинка.

«Мне позвонила мама и рассказала, что только что у нашего дома работал трактор», - поделилась жительница дома, который до недавнего времени для самих его жильцов был, словно неприступная крепость.

Агентство «Урал-пресс-информ» историю семьи Гордеевых рассказало (уже не в первый раз) девятого февраля. Тогда до администрации Розы - чтобы взять комментарий - дозвониться не получилось. Сегодня, после того как Екатерина написала, что к ним так до сих пор никто и не приехал, корреспонденту агентства посчастливилось застать в приемной главы розинской администрации сотрудницу, пообещавшую, что комментарий будет после обеда.

«Сейчас я вам прокомментировать ситуацию не смогу, звоните во второй половине дня», - сказала работница мэрии.

Удивительное дело, но через очень короткий промежуток после этого разговора техника появилась перед домом многодетной семьи Гордеевых. Совпадение? Хорошо, если так. В любом случае звонить после обеда уже не придется – дело сделано.

К слову, сама Екатерина много раз звонила в администрацию Розы в этот понедельник, но никак не могла дозвониться. Сначала гудок, потом какой-то свист, и звонок скидывался раз за разом. Один раз дозвониться все-таки получилось – трубку взял мужчина, который заверил многодетную маму, что из коркинской мэрии (куда изначально звонила Екатерина и где ей, заявив, что Роза к Коркино не относится и обращаться надо в поселковую администрацию, все-таки пообещали передать туда информацию) никакого сигнала не было.

Екатерина рассказала, что общение с мужчиной из администрации Розы получилось очень эмоциональным (с ее стороны): накипело-наболело. Особенно обидно, что за дни после публикации на сайте агентства «Урал-пресс-информ» пространство, где нет жилых домов, но зато неподалеку имеется жилище депутата, снова почистили, а ведь это совсем недалеко от дома №1-А по улице Джамбула. Единственная разница – живет здесь не представитель власти, не сильный мира сего, а простая семья с четырьмя детьми.

Раз трактор все-таки приехал (и очень даже оперативно), значит возможность чистить отдаленный участок розинской улицы есть. Получается, нет желания?

Отметим, власти игнорируют свои обязанности по зимней уборке участка дороги, ведущей к дому Гордеевых, с завидным постоянством. Словно этого места для чиновников не существует.