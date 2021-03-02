«Таганай» ждет от своих гостей интересных историй о себе

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«Таганай» ждет от своих гостей интересных историй о себе

Гостям национального парка «Таганай» (Челябинская область) предлагают поделиться историями, которые произошли с ними в походах.

Вписать свою страницу в историю нацпарка в год его 30-летия могут все желающие, кто хотя бы раз побывал на Таганае. Участники конкурса могут рассказать об интересных встречах и случаях, произошедших с ними в походах, о своем первом путешествии в заповедную территорию, о семейных традициях, которые появились в таганайских экспедициях.

Как отмечают в пресс-службе «Таганая», материалы принимаются до 15-го июня. Их можно отправить по электронной почте: ecopros@taganay.org или опубликовать на своей странице в ВКонтакте с хэштегом #таганайскиеистории (аккаунт автора должен быть открытым).

Кроме оригинальности истории, жюри оценит выразительность ее изложения, художественное описание объектов и эмоциональность. Дополнительные очки можно получить за приложенные рисунки или фотографии.

Полный текст положения о конкурсе, итоги которого подведут до первого июля, опубликован на сайте национального парка.

Лучшие работы будут опубликованы в официальной группе «Таганая» в ВКонтакте. Свои призы авторы получат до 15-го августа на праздниках, которые всё лето будут проходить в Центральной усадьбе национального парка.

Интересных историй о Таганае может быть множество – только в 2020-м году здесь побывало более 176-ти с половиной тысяч туристов.