Технологию интеллектуального анализа и суммирования отзывов на маркетплейсах внедряет челябинская компания

AI-компания Napoleon IT из Челябинска первой в России начала внедрять технологию elDinero Reviews, которая позволяет в режиме реального времени собирать тысячи отзывов на товары с маркетплейсов и анализировать их с помощью генеративных и GPT моделей –как сообщают Известия .

По данным исследования PowerReviews, наличие хотя бы одного положительного отзыва о товаре на маркетплейсе увеличивает просмотр его карточки на 108% и увеличивает конверсии продаж на 65%, добавление пяти отзывов повышает этот показатель до 270%.

Процесс анализа отзывов с карточки товара или целой категории занимает не больше 20 минут, а общая пропускная способность сервиса – 1 миллиард отзывов в сутки. Ключевой особенностью elDinero Reviews является выявления тональности отзывов, отображение Most Often (самых частых) положительных и отрицательных отзывов, а также группировка отзывов в темы по наиболее упоминаемым параметрам. Также сервис обучен анализировать только реальные оценки покупателей, выделяя из набора данных поддельные и одинаковые отзывы. Для анализа elDinero Reviews использует генеративные и GPT модели, которые обучены на качественной разметке отзывов.

Для конечного пользователя программа выдает удобную и наглядную аналитику в виде интерактивных таблиц и графиков с полной детализацией по продукту: от оценки запаха и стоимости до проблем с целостностью товара или повреждения упаковки. На основе полученных данных производители товаров могут управлять продажами, а также выявлять сильные и слабые стороны конкурентов, используя их в рекламной коммуникации, распознавать проблемы с самим товаром или его логистикой и оперативно решить их.

Технологию elDinero reviews уже используют:

- производители товаров и ритейлеры, которые реализуют товары на маркетплейсах;

- магазины с маркетплейсов для вывода нового продукта на рынок и отслеживания по отзывам поведения пользователей;

- Digital-агентства для продажи своих услуг клиентам;

- финансовые институты.

Кроме программы elDinero Reviews на российском рынке происходит активная интеграция генеративных сетей в различных областях. Такие программы как YandexGPT, ChatGPT используют систему интеллектуального анализа для обработки отзывов.