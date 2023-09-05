05.09.2023
В Челябинске пройдут новые инклюзивные кинопоказы и будут созданы тактильные стикеры для незрячих
05.09.2023
На Урале собрались снайперы подразделений полиции спецназначения Росгвардии
05.09.2023
Обворожительную белорукую «гимнастку» Ангелину представил широкой публике Челябинский зоопарк
05.09.2023
В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении завотделением вуза
05.09.2023
Пропавшая в Златоусте пенсионерка нашлась живой и невредимой
05.09.2023
Депутат Боярская: «Я не согласна с системой распределения денег на наказы избирателей в Советском районе»
Технологию интеллектуального анализа и суммирования отзывов на маркетплейсах внедряет челябинская компания
16.02.2023
билайн бизнес: более 200 крупных клиентов разместили в 2022 году свои ИТ-ресурсы в облаке билайн
21.10.2022
В полтора раза быстрее: МегаФон усовершенствовал систему тестирования новых гаджетов
09.11.2017
В Челябинске создадут условия для IT специалистов и уберут маршрутки с основных маршрутов
В челябинской спортшколе «ЧТЗ» обновили тренировочный зал
05.09.2023
Каким будет сентябрь на Южном Урале в 2023 году
04.09.2023
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с запретом рыбалки на озере Урефты в Сосновском районе
04.09.2023
В Магнитогорске открыли современный «Дом студента» для МГТУ им. Носова
03.09.2023
В Челябинск вышли на линию первые 10 троллейбусов местного производства
01.09.2023