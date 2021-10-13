13.10.2021
В Челябинской области ковид оборвал жизни более пяти тысяч южноуральцев
13.10.2021
В Челябинской области неизвестный «перенес» границу «Таганая»
13.10.2021
Виталий Безруков заявил об усилении контроля за соблюдением правил охоты в регионе
13.10.2021
О тенденциях в системе оплаты труда и дефицитных профессиях узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
13.10.2021
«Свободные от COVID-19» регионы РФ получат спецгранты на развитие здравоохранения
12.10.2021
НМУ объявлены еще в двух городах Челябинской области
Текслер: Чтобы создавать будущее, нужно очень хорошо знать положение дел на сегодня
12.10.2021
Текслер – об обязательной вакцинации: После просмотра видео многое становится на свои места
12.10.2021
Медики Челябинской области будут получать доплаты за каждого вакцинированного от ковида
11.10.2021
В Челябинской области продолжает снижаться число официальных безработных
11.10.2021
Текслер – об обязательной вакцинации от ковида: В текущей ситуации это верное решение
Мнение южноуральцев: Порядка нигде нет никакого, зато вакцинация принудительная
12.10.2021
Жители Тюлюка, через который проходит дорога в Зигальгу, вновь бьют тревогу
12.10.2021
Челябинск закупает тонны технической соли и совершенствует площадку для складирования снега
11.10.2021
В Челябинской области вводится обязательная вакцинация от ковида
08.10.2021
В Челябинской области за 9 месяцев неэффективно израсходовали 383,3 миллиона бюджетных рублей
08.10.2021