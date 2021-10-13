Текслер: Чтобы создавать будущее, нужно очень хорошо знать положение дел на сегодня

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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13.10.2021 10:26

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к южноуральцам в преддверии Всероссийской переписи населения.

«15 октября текущего года под девизом «Создаем будущее» стартует Всероссийская перепись населения. Это важное событие для всей страны и Челябинской области», - отметил глава региона.

Алексей Текслер напомнил, с момента проведения последней переписи прошло уже 11 лет. И за это время многое изменилось. «Нужна актуальная информация, чтобы четко выстраивать социальную политику, развивать экономику, укреплять безопасность нашей страны. Насколько полной и достоверной будет эта информация, зависит от нас с вами», - подчеркнул губернатор.

Предстоящая перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий. Главным её нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуги.

«Это удобный быстрый и безопасный способ принять участие в переписи», - отметил Алексей Текслер.

Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

По данным портала SuperJob, более половины респондентов склоняются в пользу самостоятельного заполнения переписных листов онлайн. Каждый шестой респондент (16%) планирует принять переписчика у себя дома. Еще 7% намерены посетить стационарный переписной участок или МФЦ, в большинстве из которых тоже можно будет переписаться. И лишь 19% опрошенных пока не определились со способом участия или сомневаются.

Алексей Текслер призвал южноуральцев: «Уважаемые земляки, чтобы создавать будущее, нужно очень хорошо знать и понимать положение дел на сегодня. Прошу вас принять участие в переписи».

Все вопросы о Всероссийской переписи населения жители Челябинской области смогут задать по телефону горячей линии 8 (800) 707-20-20. Позвонить можно по 14 ноября ежедневно с девяти до 21 часа. Звонок бесплатный.

Предварительные итоги переписи будут подведены в апреле 2022 года, окончательные – в IV квартале 2022 года.

Автор: Любовь Юрина
Алексей Текслер
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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08.10.2021 17:21

Озерский «Золотой петушок» примет участие в «Карусели сказок»

08.10.2021 16:49

Анонсы событий и мероприятий на выходные

08.10.2021 16:43

В Челябинске отложили проведение форума ВРНС и открытие памятника Александру Второму

08.10.2021 15:55

Эксперт: Новые жертвы суррогатного алкоголя подталкивают рынок к реформе

08.10.2021 15:27

В Челябинской области в субботу – тепло и ясно, в воскресенье – снег с дождем

08.10.2021 15:12

На открытии 102-го сезона «Омнибус» сыграл «Ход конём»

08.10.2021 14:56

НМУ сохранятся на выходные в шести городах Челябинской области

08.10.2021 14:38

В Челябинске отправили в колонию брачного афериста

08.10.2021 14:17

В выходные южноуральцы могут поставить бесплатно прививку от ковида