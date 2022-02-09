Текслер – главе ФНС области: Считаю нашу общую работу по наполнению бюджета позитивной

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер положительно оценил результаты работы региональной налоговой службы в 2021 году, отметив общую работу по наполнению бюджета и на решение налоговиками новых задач, появившихся в период пандемии коронавируса.

«Казна региона и наших муниципалитетов в прошлом году пополнялась выше плановых ожиданий, - подвел итоги Алексей Текслер в ходе рабочей встречи с руководителем УФНС России по Челябинской области Михаилом Бирюком. - Это говорит о том, что экономика региона в целом преодолела трудности, которые были связаны с пандемией. Мы смогли направить дополнительные средства, поступившие от налогоплательщиков, на снижение долга, борьбу с пандемией, оказание помощи тем отраслям, которые действительно в этом нуждались. Считаю нашу общую работу по наполнению бюджета региона позитивной».

Отдельно глава региона отметил рост регистрации самозанятых. «Это позитивный момент: с одной стороны, выход из тени и возможность легализовать свой бизнес, а также возможность обратиться за поддержкой, например, по линии национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», - пояснил Алексей Текслер. Объем платежей от самозанятых вырос в 11 раз. Эти средства были направлены в муниципалитеты.

Кроме того, Алексей Текслер обратил внимание на успешное решение задач, которые появились у налоговой службы в связи с пандемией. «Налоговая инспекция перестала быть только фискальным органом, начала оказывать сервисные услуги, в частности, по оказанию мер поддержки предпринимателям, которые попали в непростую ситуацию из-за пандемии, - пояснил губернатор. - Это выплаты за нерабочие дни, которые по решению президента страны осуществлялись в прошлом году. Было принято 16 тысяч заявлений, помощь оказана в размере 777 миллионов рублей. Количество работников, которые были поддержаны, составило более 60 тысяч человек. Вся эта работа была дистанционной. Это новая грань работы налоговой, которая становится более универсальной и клиентоориентированной».

В свою очередь Михаил Бирюк поблагодарил губернатора за высокую оценку деятельности налоговой службы и поддержку. По его словам, 2021 год был успешным в части поступлений на все уровни бюджетной системы.