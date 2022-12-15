Текслер – главе миндора: Я помню этот объект хорошо, держу это на контроле и от Вас не отстану

Мост через реку Уфа в Нязепетровске (Челябинская область), который жизненно необходим городу и на который жители жаловались губернатору еще в 2019 году, планируется начать ремонтировать только в 2023 году и ввести в эксплуатацию в 2025 году. Глава региона Алексей Текслер рекомендовал ускорить работы и сдать объект на год раньше срока.

Житель Нязепетровска Анатолий Устинкин обратился к губернатору на «Прямую линию». «Мост является неотъемлемой частью, так сказать, необходимой артерией для нашего города. На сегодняшний момент мост находится в неудовлетворительном состоянии. Нязепетровску просто жизненно необходим и важен этот мост», - напомнил главе региона житель и поинтересовался, когда будет отремонтирован мост.

Как пояснил министр дорожного хозяйства и транспорта области, которому глава региона предоставил слово, муниципалитет разработал проектно-сметную документацию, получено положительное заключение экспертизы.

«Но объект сложный, фактически там три мостовых перехода – это автомобильный мостовой переход, пешеходный переход и железнодорожная магистраль, которая проходит также через город», - уточнил глава миндора.

Работы по реконструкции планируется начать в 2023 году, а завершить их и запустить объект в эксплуатацию – 2025 году.

«2025 год далековато, старайтесь сдвинуть на 2024-й», - поручил министру губернатор.

Проблемы с мостами есть и в других регионах. Ситуацию с мостом в Техгорном губернатор назвал возмутительной. По его словам, мост в муниципалитете закрыли, а проектно-сметную документацию к этому моменту разработать не успели.

Алексей Нечаев доложил, что на сегодня организовано объездное движение по мостовым переходам через Бахтияров ручей и Смольный. Контракт на реконструкцию одного мостового перехода уже заключен, его планируется ввести на следующий год. По второму готовится проектно-сметная документация. Его намечено включить в план, я дума следующего года и отремонтировать за год.

«Алексей Сергеевич, давайте, так сказать, ускоряйтесь по этим вопросам. Тем более по Нязепетровску, я помню этот объект хорошо, держу это на контроле и от Вас не отстану. Завершайте пораньше. Поняли?», - обратился к министру губернатор.