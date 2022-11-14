Текслер и подрядчик строительства метротрамвая в Челябинске определили план работ под землей

План дальнейших работ по реализации инфраструктурного проекта метротрамвая в Челябинске обсудили на совещании, которое провел губернатор Алексей Текслер с участием подрядчика - гендиректора АО «Моспроект-3» Анны Меркуловой.

Перед совещанием Алексей Текслер вместе с Анной Меркуловой, главой города Челябинска Натальей Котовой и инфраструктурным блоком регионального правительства побывал на стройплощадке линии «Север-Юг».

Они осмотрели частично построенные конструкции и перегонные тоннели станции «Торговый центр».

Затем на совещании обсудили график проведения работ.

Напомним, АО «Моспроект-3» успешно занимается реализацией крупных и сложных инфраструктурных проектов во многих регионах страны. Она же займется всем комплексом работ по метротраму в Челябинске – от разработки проектной документации до выполнения строительно-монтажных работ. Специалисты компании обеспечат полный комплекс работ по созданию первой линии метротрамвая в Челябинске, соединяющей Северо-запад и Металлургический район с железнодорожным вокзалом. Кроме того, компания обслуживает частично построенные, но не запущенные в эксплуатацию линии и станции метро.

«Проект уникальный, уверен, мы будем гордиться им. Это будет синтез лучших технических решений и сервисных практик, - уверен Текслер. - В новой версии проекта метротрамвай будет технично интегрирован в существующую трамвайную сеть, что, помимо других преимуществ, позволит сэкономить немалые средства».

На реализацию инфраструктурного проекта регион получил инфраструктурный бюджетный кредит. Запланирована также покупка 32 специальных трехсекционных вагонов. «Технические требования к метротрамвайным вагонам определены, - отметил губернатор. - Мы рассчитываем на то, что эти вагоны также будут производиться на территории Челябинской области - на Усть-Катавском вагоностроительном заводе».

Глава региона считает, что реализация инфраструктурного проекта Метротрамвай даст импульс для развития города на многие десятилетия вперёд и создания комфортных условий для проживания.

ДЛЯ СПРАВКИ

В августе 2022 года был подписан договор между АО «Челябинский метротрамвай» и АО «Моспроект-3» на разработку проектной документации и выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Строительство линии скоростного трамвая в Челябинске. Линия «Север Юг». Стоимость - 49,5 миллиарда рублей.

Линия массового пассажирского транспорта «Север - Юг» соединит два района города - Северо-запад и ЧМЗ - с железнодорожным вокзалом. Ее общая протяженность составит 9,45 километра. Из них 7,124 километра подземного пути и два подземных остановочных комплекса будут построены в 2022 - 2025 годах. Работы будут проводиться в рамках реализации бюджетного инфраструктурного проекта «Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в городе Челябинске».

В июне 2022 года «Моспроект-3» выиграло тендер на поддержание существующих выработок метрополитена в Челябинске. Компания будет обслуживать частично построенные, но не запущенные в эксплуатацию линии и станции метро.

Проект метротрамвая в Челябинске предполагает строительство четырех подземных станций и двух линий общей протяженностью 11,91 километра («Север-Юг» и «Восток-Запад»).

АО «Моспроект-3» также займется экономическим обоснованием продления линии метротрама «Восток-Запад» на участке от станции «Площадь Революции» до Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в Челябинске.