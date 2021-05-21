Проект метротрама в Челябинске будет завершен в 2024 году. Подробности

Проект метротрамвая в Челябинске планируется реализовать за рекордно-короткие сроки и завершить уже в 2024 году.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер, проводя необычную презентацию под землей на месте будущей станции метрополитена «Комсомольская площадь».

Глава региона увлеченно рассказал о проекте завершения строительства метрополитена в областном центре с интеграцией в существующую трамвайную сеть

«Для меня лично это был один из серьезных вызовов, с котором я столкнулся, когда приехал в Челябинск, - подчеркнул Алексей Текслер, открывая презентацию. - Достройка метрополитена, помимо того, что это мечта для многих, это большой серьезный инженерный проект».

Решение о строительстве метрополитена в Челябинске было принято в 1976 году. В 1991 году институтом «Ленметрогипротранс» завершена длительная разработка проекта строительства первой линии метрополитена. В 1992 году стройка началась, но 10 лет назад она была заморожена.

К настоящему моменту построено 3,3 километра транспортных туннелей, порядка восьми километров дополнительных вспомогательных выработок и две станции: «Торговый центр» (возведено 20% основных конструкций - почти достроена платформа и один из двух вестибюлей) и «Комсомольская площадь» (45% - платформа и вестибюль № 2). И все эти объекты требуют постоянного внимания.

«Вы знаете, город тратит большие деньги, сотни миллионов рублей, на поддержку той части метрополитена, которая уже построена», - рассказал губернатор.

Но не проводить эти работы нельзя. Это и вопросы безопасности. Так, станция метро «Торговый центр» построена прямо под рекой.

Кроме того, для завершения проекта в формате метро требуются колоссальные вложения. Только на достройку первой пусковой линии нужно более 100 миллиардов рублей. Ликвидация проекта также бы дорого обошлась – порядка 10 миллиардов рублей.

В новой версии проект предусматривает использование метротрамвая с интеграцией в существующую трамвайную сеть. Общая стоимость нового проекта составит 45–46 миллиарда рублей. Эти средства регион сможет привлечь за счет инфраструктурного кредита.

Алексей Текслер подчеркнул, что дополнительный импульс проекту метротрамвая в Челябинске дал в своем послании президент РФ Владимир Путин. «Челябинск – еще один наш город-миллионник – на базе давнего проекта строительства метрополитена тоже сможет обновить систему общественного транспорта», - подчеркнул глава государства.

Вице-премьер Марат Хуснуллин поверил в проект и активно включился в его реализацию. «Мы нашли хорошее решение, как использовать часть метролиний для развития трамвая», - доложил Владимиру Путину вице-премьер Марат Хуснуллин.

Для корректировки проекта метро с учетом нынешних реалий были подключены серьезные специалисты, которые занимались проектами метро в Москве. Проект сочетает в себе элементы изначального, еще советского плана создания метрополитена в Челябинске, а также новые технологические решения.

«Интеграция метро в действующую трамвайную сеть города Челябинска - это новое концептуальное прочтение новой маршрутной схемы, которую мы разработали. Мы уверены, что это новый шаг в развитие столицы Челябинской области», - подчеркнул Алексей Текслер.

Метротрамвай свяжет все районы города. «Планируем достичь совершенно другой мобильности пассажиров в Челябинске на электротранспорте, рассчитываем, что это будет серьезная альтернатива личному автомобилю, – отметил Алексей Текслер. - Развитие всей сети общественного транспорта, в первую очередь метротрамвая, благоприятно скажется на экологической ситуации в городе, также проект привлечет до 1,5 тысячи рабочих мест, а самое главное – позволит сделать жизнь горожан значительно комфортнее».

Изначально в проекте метро предусматривалось пять станций: Торговый центр, Комсомольская площадь, проспект Победы, ЧТЗ и площадь Революции.

Новый проект метротрамвая предполагает четыре подземных станции с протяженностью линий 14,4 километра (восемь наземных). «Планируется еще две трети подземных выработок достроить для реализации всего комплекса, а дальше в основном интегрировать наземную часть города», - рассказал губернатор.

Проектом предусмотренро достроить две подземные станции – Торговый центр и Комсомольская площадь. Предстоит построить две новых пересадочных станции на площади Революции, возвести 7,2 километра туннелей и 3,9 километра наземных путей.

Планируется, что будут работать три линии метротрамвая, которые будут использовать интегрированную инфраструктуру метрополитена и обособленных трамвайных путей.

Возможные маршруты: от Чичерина до Лизы Чайкиной (протяженность 16,4 километра, время – восемь минут), ЧМЗ (улица Сталеваров) - ТРК «Алмаз» (18,8 километра, восемь минут) и Медгородок - ЧТЗ (7,8 километра, восемь минут).

Несмотря на большой объем работ, Алексей Текслер ставит задачу завершить реализацию проекта в 2024 году.

В перспективе проект получит дальнейшее развитие. Таким образом, новый скоростной транспорт охватит все районы Челябинска. «Проект метротрамвая соединит разные районы города через центр – подземную часть. В дальнейшем мы планируем вовлекать отдаленные районы в эту сеть», - отметил губернатор. В частности, в планах соединение Ленинского района с центральной частью города, а потом, в будущем – микрорайон Парковый.

Вагоны метротрамвая (двух- и трехсекционные) планируют производить в регионе – на Усть-Катавском вагоноремонтном заводе (УКВЗ). И это еще один плюс для региона.

Планируется закупить новый подвижной состав – 32 единицы двух- и трехсекционных низкопольных метротрамваев.

Предусмотрена модернизация трамвайной системы Челябинска: будет обновлен весь трамвайный подвижной состав, реконструировано 65% трамвайных путей, модернизировано два трамвайных депо, 22 тяговых подстанции, обособлено 95% трамвайных путей.

Проект метротрамвая позволит в два-три раза увеличить пассажиропоток электротранспорта, что важно с экологической точки зрения. Кроме того, он позволит жителям точно рассчитывать время доезда до места встречи, что также очень важно.

«Мы уверены, что вдоль линии метротрамвая будут появляться новые жилые районы, коммерческая недвижимость, различные современные объекты, что даст новый импульс развитию Челябинска. И это принципиально», - подчеркнул Алексей Текслер.