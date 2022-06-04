Выработки метро в Челябинске будет поддерживать «Моспроект-3»

Существующие выработки строящегося уже 30 лет метрополитена в Челябинске будет поддерживать «Моспроект-3», входящая в одноименный холдинг компания. Компания стала победителем проведенного аукциона. Незавершенный проект подземки рассматривается региональными властями как основа для дальнейшего запуска системы метротрамвая, сообщает пресс-служба ГК.

«Холдинг успешно прошел открытый конкурсный отбор и будет осуществлять обслуживание выработок челябинского метрополитена, - пояснила генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова.

Руководитель уточнила, компании предстоит обслуживать частично построенные, но не запущенные в эксплуатацию линии и станции метро. «Протяженность выработок составляет порядка восьми километров, из которых более шести километров приходится непосредственно на тоннели, также ранее освоены стройплощадки четырех станций и электродепо», - пояснила Анна Меркулова.

Как отметила глава холдинга, в рамках этой работы специалисты ГК «Моспроект-3» займутся обслуживанием системы водоотведения, инженерных систем, оборудования и электроустановок, а также техническим обслуживанием тоннелепроходческого щита «Ловат».

«Команда холдинга организует работу маркшейдерской и слесарной служб, возьмет на себя обеспечение транспортной безопасности и охраны на объектах метро», – уточнила Анна Меркулова.

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Напомним, первый проект Челябинского метро появился еще в 1967 году. Решение о строительстве метрополитена в Челябинске было принято в 1976 году. В 1991 году институтом «Ленметрогипротранс» завершена длительная разработка проекта строительства первой линии метро.

В 1992 году было начато строительство метрополитена в Челябинске. Поначалу стройка велась за счет бюджетов всех уровней, потом – только за счет региональной казны. На настоящий момент челябинское метро строится уже 30 лет. В течение всего времени работу то останавливали, то возобновляли снова, а затем вновь заморозили.

В апреле 2021 года президент Владимир Путин в ходе церемонии оглашения послания Федеральному Собранию объявил о планах по развитию общественного транспорта в Челябинске и продолжении проекта челябинского метрополитена, а в июне в ходе «Прямой линии» еще раз подтвердил планы. Линии метро планируется интегрировать в трамвайную сеть города, а существующие подземные тоннели приспособить для запуска метротрама.

По поручению главы государства в Челябинск приезжал вице-премьер Марат Хуснуллин, чтобы на месте оценить масштаб проблем и наметить пути их решения, а затем доложил о найденном решении.

Как ранее рассказывал Алексей Текслер, было построено 3,3 километра транспортных туннелей, порядка восьми километров дополнительных вспомогательных выработок и две станции: «Торговый центр» (возведено 20% основных конструкций - почти достроена платформа и один из двух вестибюлей) и «Комсомольская площадь» (45% - платформа и вестибюль № 2). И все эти объекты требуют постоянного внимания. Так, станция метро «Торговый центр» построена прямо под рекой.

Предложенный проект предусматривает завершение строительтства метрополитена в Челябинске с интеграцией в существующую трамвайную сеть.

Проект метротрамвая в Челябинске планируется реализовать за рекордно-короткие сроки и завершить уже в 2024 году. В мае 2021 года губернатор Алексей Текслер поделился подробностями проекта. Планируются четыре подземные станции с протяженностью линий 11,91 километра.

В 2022 году президиум (штаб) правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации одобрил для Челябинской области получение инфраструктурного бюджетного кредита на реализацию инфраструктурного проекта Метротрамвая с интеграцией в трамвайную сеть в Челябинске.