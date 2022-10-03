03.10.2022
НМУ в четырех городах Челябинской области сохранятся до вечера среды
03.10.2022
Комплекс первый для занятий дома или на улице
03.10.2022
Подельника Чернобровина отправили в колонию
03.10.2022
Пруд в Златоусте освободили от еще почти ста тысяч кубометров донных отложений
03.10.2022
Большую часть бизнеса освободят от проверок в 2023 году
03.10.2022
Сборная Челябинской области выступит на Летних Играх паралимпийцев
АО «Моспроект-3» займется экономическим обоснованием продления линии метротрама в Челябинске
10.08.2022
К 2025 году в Челябинске построят 7,1 километра подземного пути и две станции метротрамвая
10.08.2022
В Челябинске объявлен тендер на разработку проекта и строительство метротрамвая
22.06.2022
Метротрамвай в Челябинске запустят к концу 2025 года
04.06.2022
Выработки метро в Челябинске будет поддерживать «Моспроект-3»
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов
30.09.2022
Мобилизованных южноуральцев обеспечат теплой одеждой, аптечкой и иным необходимым
30.09.2022
С первого января страховые пенсии неработающих проиндексируют на 4,8%
29.09.2022
Будут ли призывники-срочники направляться в зону проведения СВО?
28.09.2022
Челябинцы хотят восстановить знаменитые Коссовские сады: зацветут ли вновь яблони в Ленинском районе, решит мэрия
27.09.2022