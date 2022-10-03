АО «Моспроект-3» займется экономическим обоснованием продления линии метротрама в Челябинске

АО «Моспроект-3» займется экономическим обоснованием продления линии метротрама «Восток-Запад» на участке от станции «Площадь Революции» до Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в Челябинске.

Напомним, 18 сентября 2022 года АО «Челябинский метротрамвай» объявило тендер на создание документации по обоснованию инвестиций в строительство линии скоростного транспорта в Челябинске (линия «Восток-Запад») на участке от станции «Площадь Революции» до Южно-Уральского государственного университета» и проведение технико-экономического обоснования создания Объекта. Максимальная цена контракта – 28 миллионов рублей.

На аукцион поступила одна заявка от АО «Моспроект-3». Компания готова выполнить работы за 27 миллионов 860 тысяч рублей (минус 140 тысяч от первоначальной цены).

Подрядчику нужно будет обосновать необходимость вложений в проект с учетом с учетом его характеристик, сроков и этапов строительства, места размещения, архитектурных и инженерных особенностей.

Длина планируемого участка линии (с одним подземным остановочным пунктом, оборотными тупиками) – не более 1,7 километра.

Всю документацию по обоснованию инвестиций в проект необходимо представить заказчику до 25 декабря 2022 года, представить документацию в Главгосэкпертизу для согласования – до первого марта 2023 года.

Как уже сообщало агентство, в августе 2022 года был подписан договор между АО «Челябинский метротрамвай» и АО «Моспроект-3» на разработку проектной документации и выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Строительство линии скоростного трамвая в Челябинске. Линия «Север Юг». Стоимость - 49,5 миллиарда рублей.

Линия массового пассажирского транспорта «Север - Юг» соединит два района города - Северо-запад и ЧМЗ - с железнодорожным вокзалом. Ее общая протяженность составит 9,45 километра. Из них 7,124 километра подземного пути и два подземных остановочных комплекса будут построены в 2022 - 2025 годах. Работы будут проводиться в рамках реализации бюджетного инфраструктурного проекта «Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в городе Челябинске».

В июне 2022 года «Моспроект-3» выиграло тендер на поддержание существующих выработок метрополитена в Челябинске. Компания будет обслуживать частично построенные, но не запущенные в эксплуатацию линии и станции метро.

Проект метротрамвая в Челябинске предполагает строительство четырех подземных станций и двух линий общей протяженностью 11,91 километра («Север-Юг» и «Восток-Запад»).