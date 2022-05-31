Челябинская область берет кредит 54,6 миллиарда на метротрамвай

Президиум (штаб) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации одобрил для Челябинской области получение инфраструктурного бюджетного кредита на реализацию инфраструктурного проекта Метротрамвая с интеграцией в трамвайную сеть в Челябинске.

Соответствующие поправки в региональный бюджет были одобрены 31 мая депутатами Законодательного собрания области.

Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, Челябинская область получит на реализацию инфраструктурного проекта «Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в г. Челябинске» из федерального бюджета кредит в сумме 54 миллиарда 692 миллиона 23 тысячи рублей, в том числе в 2022 году - восемь миллиардов 288 миллионов в 2022 году, в 2023 году - 25 миллиардов 731 миллион 183 тысячи рублей и в 2024 году - 20 миллиардов 672 миллиона 840 тысяч рублей в 2024 году.

В настоящее время технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства в Челябинске метрополитена с интеграцией в трамвайную сеть проходит необходимую экспертизу.

Проект метротрамвая в Челябинске предполагает четыре подземные станции с протяженностью линий 11,91 километра. Планируется его реализовать за рекордно-короткие сроки и завершить уже в 2024 году. Строительство будет контролировать миндортранс области.