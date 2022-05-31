31.05.2022
Вслед за Эрикой ребенка оленю Петру подарила пятнистая Марина
31.05.2022
Жительница Бакала, убившая пятилетнюю дочь, заключена под стражу
31.05.2022
Челябинский бизнес-омбудсмен удостоен награды президента России
31.05.2022
Отделение новорожденных клиники ЮУГМУ: защита детей начинается здесь
31.05.2022
Прокуратура держит на контроле проверку дело об ожогах ребенка в Верненском районе
31.05.2022
На Таганае замечен «ведьмин холодец»
Челябинская область берет кредит 54,6 миллиарда на метротрамвай
25.05.2022
ТЭО метротрамвая в Челябинске проходит необходимую экспертизу
15.03.2022
Санкционное давление не остановит строительство метрополитена в Челябинске
01.03.2022
Мэрия Челябинска утвердила проект планировки территории под метротрам
09.02.2022
Челябинскому бору теперь угрожает метро: общественники выступают против новой станции
Сергей Гордеев об угрозе транспортного коллапса в Челябинске: Индикатор горит красным
30.05.2022
В Нью-Йорке напротив здания ООН появились очень русские лавочки
30.05.2022
Испортив Комсомольский проспект, челябинские власти взялись за Цвиллинга
27.05.2022
Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения
26.05.2022
Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
25.05.2022