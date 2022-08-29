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Подписан договор на проектирование и строительство метротрамвая в Челябинске

В понедельник, 29 августа, завершена процедура подписания договора между АО «Челябинский метротрамвай» и АО «Моспроект-3» на разработку проектной документации и выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Строительство линии скоростного трамвая в Челябинске. Линия «Север  Юг».

Напомним, 18 августа группа компания «Моспроект-3» была признана победителем открытого конкурса на разработку проекта и строительство первой очереди метротрамвая.

Специалисты группы компаний «Моспроект-3» обеспечат полный комплекс работ по созданию первой линии метротрамвая в Челябинске, соединяющей Северо-запад и Металлургический район с железнодорожным вокзалом.

«Метротрамвай – это будет совершенно другой уровень мобильности людей. И поскольку это современный, комфортный, скоростной рельсовый транспорт, то он вполне сможет стать альтернативой личному автомобилю», - считает министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

Глава миндора напомнил, в регионе идет развитие всей сети общественного транспорта и его модернизация с учетом экологических требований.

Министр отметил значимые плюсы проекта. Его реализация позволит сделать жизнь горожан значительно комфортнее, обеспечить безопасность поездок и создать новые рабочие места.

Напомним, метро в Челябинске начали строить 30 лет назад - в 1992 году. И уже более 10 лет (с 2010 года) работы на объекте не ведутся. При этом в его содержание тратятся колоссальные средства. «Поэтому важно завершить уже проделанную работу», - подчеркнул Нечаев.

«Инженерам компании предстоит работа на участках скального грунта со сложной гидрологией. В процессе работы под метротрамвай будет частично адаптирован станционный комплекс «Торговый центр» и 2 км ранее пройденных тоннелей. ГК «Моспроект-3» уже проводит комплекс работ по поддержке выработок метро в Челябинске», – пояснила генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова.

По ее словам, предложенная специалистами холдинга система метротрамвая комплексно решает целый ряд задач: градостроительных особенностей города, его пассажиропотоков, ранее созданных выработок метро, комбинацию подземных и наземных участков рельсового транспорта с максимальной экономической эффективностью.

Технико-экономическое обоснование проектной документации получило положительное заключение Главгосэкспертизы.

«ГК «Моспроект-3» – ключевой подрядчик в рамках федеральной программы «инфраструктурного меню», обеспечивающий высокотехнологичные решения в сфере транспортного строительства, - пояснили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона. - Специалисты холдинга заняты развитием метрополитена Нижнего Новгорода и рельсового скоростного транспортного комплекса Красноярска. Также, команда ГК «Моспроект-3» – ключевой участник программы развития московского метрополитена».

Общая протяженность линии скоростного транспорта составит 9,45 километра. Из них 7,124 километра подземного пути и два подземных остановочных комплекса будут построены в 2022 - 2025 годах. Работы будут проводиться в рамках реализации бюджетного инфраструктурного проекта «Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в городе Челябинске».

Линия рассчитана на пассажиропоток до 15 тысяч пассажиров в час, что позволит существенно разгрузить от транспорта улицы Челябинска и улучшить дорожно-транспортную ситуацию.

Как уже сообщало агентство, в июне 2022 года «Моспроект-3» выиграло тендер на поддержание существующих выработок метрополитена в Челябинске. Компания будет обслуживать частично построенные, но не запущенные в эксплуатацию линии и станции метро.

ДЛЯ СПРАВКИ

Проект метротрамвая в Челябинске стал возможен благодаря поручению президента РФ и поддержке правительства РФ.

В апреле 2021 года Владимир Путин в ходе церемонии оглашения послания Федеральному Собранию объявил о планах по развитию общественного транспорта в Челябинске и продолжении проекта челябинского метрополитена, а в июне в ходе «Прямой линии» еще раз подтвердил планы. Линии метро планируется интегрировать в трамвайную сеть города, а существующие подземные тоннели приспособить для запуска метротрама.

По поручению главы государства в Челябинск приезжал вице-премьер Марат Хуснуллин, чтобы на месте оценить масштаб проблем и наметить пути их решения, а затем доложил о найденном решении.

В 2022 году президиум (штаб) правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации одобрил для Челябинской области получение инфраструктурного бюджетного кредита в размере 54 миллиарда 692 миллиона 23 тысячи рублей на реализацию инфраструктурного проекта Метротрамвая с интеграцией в трамвайную сеть в Челябинске. Из них 8,2 миллиарда рублей будут профинансированы уже в 2022 году.

Автор: Любовь Юрина
Алексей Текслер
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Приближается сезон гриппа, южноуральцам рекомендуют привиться

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В Узбекистане успешно реализуется российско-узбекский гуманитарный проект «Класс!»

26.08.2022 12:20

Княжеский дом в Катав-Ивановске официально обрел охранную зону

26.08.2022 12:16

Полицейские Челябинска задержали серийного мошенника

26.08.2022 12:14

В Челябинске почти каждая десятая исследованная проба вода не соответствовала нормативам

26.08.2022 12:08

Дождались: в Металлургическом районе капитально ремонтируют изношенные тепловые сети

26.08.2022 12:00

Жители Урала вносят свой вклад в победу на Донбассе

26.08.2022 11:38

Южноуральские ватерполистки вышли в финал Всероссийской спартакиады

26.08.2022 11:35

В Челябинской области увеличиваются темпы роста числа заболевших ковидом

26.08.2022 11:32

Парижанин ухудшил качество пашни в Нагайбакском районе

26.08.2022 11:28

В эту субботу Челябинск станет столицей современного искусства!

26.08.2022 11:20

Мистика на берегу моря: премьеру детективного сериала «Русалки» покажут Wink и Кинопоиск

26.08.2022 11:19

Бастрыкин взял на контроль дело об истязании ребенка в Магнитогорске

26.08.2022 11:17

В Мирном рабочего завалило землей во время проведения ремонтных работ

26.08.2022 11:16

Новый сезон Челябинского театра кукол откроет «Годунов»

26.08.2022 10:59

Папа римский видит ответственность НАТО за начало спецоперации РФ на Украине

26.08.2022 10:46

Ленинградский мост Челябинска засверкает в День города

26.08.2022 10:25

Утвержден «Зеленый пояс» вокруг Челябинска, на очереди другие города области

26.08.2022 09:40

Депутаты Заксобрания одобрили досрочное прекращение полномочий своего коллеги

25.08.2022 21:31

Всероссийская спартакиада по легкой атлетике в Челябинске открылась под проливным дождем

25.08.2022 21:02

Коба из Грузии

25.08.2022 20:55

Не пропустите! Группа «Томас» даст в Челябинске единственный в этом году большой концерт

25.08.2022 19:36

билайн увеличил скорость соединения с популярными интернет-сервисами более чем на 30% с начала года

25.08.2022 18:41

В «Парковом» Челябинска начинают строительство садика на 120 мест

25.08.2022 18:33

Режим «черного неба» продлен в шести городах Челябинской области

25.08.2022 18:21

В пятницу в Челябинской области – жара, местами дожди, грозы, град

25.08.2022 18:01

Анонсы событий и мероприятий на 26 августа

25.08.2022 17:36

Расширен круг получателей выплат при рождении второго ребенка на Южном Урале

25.08.2022 17:15

В Челябинской области увеличили максимальный размер выплат по соцконтракту