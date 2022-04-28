Текслер: Надо, чтобы наша молодежь знала и понимала, что происходит

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Депутаты Законодательного собрания Челябинской области внесли изменения в региональный закон «О н
28.04.2022

Депутаты ЗСО Челябинской области откорректировали закон «О налоге на имущество организаций»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области массово жалуются президентскому движению – Общероссийскому Народному ф
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Коркинском филиале Челябинского государственно
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В администрации Курчатовского района Челябинска вчера, 27 апреля, состоялся концерт для призывник
28.04.2022

В Курчатовском районе Челябинска провели встречу с весенними призывниками

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2022

С 10 мая начнутся проверки готовности детских лагерей всех форм собственности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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28.04.2022

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Алексей Текслер
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Общество
28.04.2022 20:29

Текслер: Надо, чтобы наша молодежь знала и понимала, что происходит

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал активизировать профилактическую и разъяснительную работу в молодежной среде в связи со спецоперацией на Украине.

«В связи с проведением специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине перед нами также встает ряд дополнительных задач, причем связанных не только с предотвращением терактов, о чем мы с вами сегодня уже говорили. Это задачи профилактики, в первую очередь в молодежной среде, - заявил глава региона на заседании региональной антитеррористической комиссии. - Надо, чтобы наша молодежь знала и понимала, что происходит».

По мнению губернатора, нужно разъяснять молодым исторические моменты, связанные с возникновением неонацизма и в целом националистических движений в Украине.

«Все это еще со времен Первой Мировой войны инсценировалось западом. Соответственно, причинно-следственная связь должна в головах у молодежи присутствовать, тогда все встает на свои места», - считает глава региона.

Алексей Текслер описал бойцов националистического батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России): «…все в наколках, в фашистской свастике, на форме фашистская свастика, кружки, из которых они пьют, с фашистской свастикой».

«Все понятно, кто с кем воюет. Совершенно понятно. Когда молодежь узнает всю правду, сразу мозги встают на свои места», - уверен губернатор.

Алексей Текслер обозначил задачи педагогов, школ, министерства образования: «Это тоже наша задача, коллеги, в первую очередь министерства образования, всех наших школ, учителей, задача каждого из нас. Чтобы мы работали с так называемыми «протестными очагами», основанными на дезинформации со стороны запада. Чтобы молодежь понимала, в каком мире мы живем, с какой угрозой неонацизма сейчас борется наша страна».

Алексей Текслер
спецоперация на Украине
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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28.04.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В администрации Курчатовского района Челябинска вчера, 27 апреля, состоялся концерт для призывник
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28.04.2022 17:12

Историческому музею Южного Урала передали фрагменты старых рельс

28.04.2022 16:39

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27.04.2022 09:22

Челябинск снова примет фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой»

27.04.2022 09:07

На Таганай вернулись кряквы-старожилы

26.04.2022 21:40

Текслер и Дитрих обсудили перспективы ТЛК «Южноуральский»

26.04.2022 21:02

СМИ: Россия приостановила поставки газа в Польшу

26.04.2022 20:55

В челябинском «подземелье» появились антивандальные светильники

26.04.2022 20:39

В Челябинске расследуют гибель на пожаре семилетней девочки

26.04.2022 20:29

В среду в Челябинской области местами дожди и грозы

26.04.2022 20:23

В Челябинске обследовали проблемные дороги и обязали подрядчика устранить дефекты за 30 дней

26.04.2022 20:12

Анонсы событий и мероприятий на 27 апреля

26.04.2022 20:05

Полиция Челябинска нашла живодера, облившего бездомного пса химической жидкостью

26.04.2022 19:10

Якушев: Ситуация на рынке труда будет иметь некоторый отложенный эффект

26.04.2022 17:43

В Челябинской области усиливают режим охраны мест массового скопления людей

26.04.2022 17:31

Якушев рассказал о мерах поддержки жителей УрФО в условиях санкций

26.04.2022 17:06

Полпред в УрФО – о ценах на продукты питания в регионах округа

26.04.2022 17:01

В непризнанной Приднестровской Молдавской республике объявлен «красный» уровень террористической опасности

26.04.2022 16:49

Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников

26.04.2022 16:30

ВТБ: спрос на карты «Мир» в апреле вырос на четверть

26.04.2022 16:24

Чудеса хирургии: урологи ЧОКБ освоили гибридные операции

26.04.2022 16:15

Российское оружие способно остановить запуски ядерных ракет НАТО

26.04.2022 16:03

Киев получил добро от Запада на удары по территории России