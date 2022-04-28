Текслер: Надо, чтобы наша молодежь знала и понимала, что происходит

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал активизировать профилактическую и разъяснительную работу в молодежной среде в связи со спецоперацией на Украине.

«В связи с проведением специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине перед нами также встает ряд дополнительных задач, причем связанных не только с предотвращением терактов, о чем мы с вами сегодня уже говорили. Это задачи профилактики, в первую очередь в молодежной среде, - заявил глава региона на заседании региональной антитеррористической комиссии. - Надо, чтобы наша молодежь знала и понимала, что происходит».

По мнению губернатора, нужно разъяснять молодым исторические моменты, связанные с возникновением неонацизма и в целом националистических движений в Украине.

«Все это еще со времен Первой Мировой войны инсценировалось западом. Соответственно, причинно-следственная связь должна в головах у молодежи присутствовать, тогда все встает на свои места», - считает глава региона.

Алексей Текслер описал бойцов националистического батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России): «…все в наколках, в фашистской свастике, на форме фашистская свастика, кружки, из которых они пьют, с фашистской свастикой».

«Все понятно, кто с кем воюет. Совершенно понятно. Когда молодежь узнает всю правду, сразу мозги встают на свои места», - уверен губернатор.

Алексей Текслер обозначил задачи педагогов, школ, министерства образования: «Это тоже наша задача, коллеги, в первую очередь министерства образования, всех наших школ, учителей, задача каждого из нас. Чтобы мы работали с так называемыми «протестными очагами», основанными на дезинформации со стороны запада. Чтобы молодежь понимала, в каком мире мы живем, с какой угрозой неонацизма сейчас борется наша страна».