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Текслер созвал оперативный штаб

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 24-го февраля, провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий, вызванных метелями и шквалистым ветром на Южном Урале.

В совещании приняли участие главы муниципальных образований региона. Особое внимание участники совещания уделили обсуждению ситуации в территориях, где введен чрезвычайный режим.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, были заслушаны доклады министров общественной безопасности, дорожного хозяйства и транспорта, а также тарифного регулирования и энергетики.

Алексей Текслер продолжает держать ситуацию на личном контроле.

Обстановка в регионе по-настоящему сложная. На трассах то и дело возникают заторы, замерзающих людей с трасс эвакуируют и направляют в созданные во всех муниципалитетах области пункты для размещения и обогрева. В десяти территориях Южного Урала и вовсе введен режим ЧС. Дорожная техника работает на износ.

Тем временем, в приемную министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области непрерывно поступают звонки от южноуральцев, желающих – несмотря на крайне сложные погодные условия - отправиться в путь.

В миндортрансе подчеркивают, что в регионе подобной ситуации не было с 2014-го года, когда случился неожиданный апрельский снегопад, и убедительно просят жителей области поберечь себя и воздержаться от поездок до улучшения погоды.

«Сейчас дорожная техника работает во всех муниципалитетах. Мы просим вас дать нам время на ликвидацию последствий стихии», - призывают в министерстве.