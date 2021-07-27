Текслер оценил реконструируемые соцобъекты в Увельском районе и дал ряд поручений

Новые и реконструированные социальные объекты будут введены в эксплуатацию в 2021 году в Увельском районе Челябинской области.

Сегодня, 27 июля, губернатор Алексей Текслер посетил муниципальный район и оценил ход реконструкции и строительства соцобъектов – стадиона, образовательной, художественной и музыкальной школ в Увелке, а также досугового центра в селе Кичигино.

В настоящий момент завершается реконструкция стадиона «Олимпийский». В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» построен спортивный зал самбо «Увельский». Завершен капитальный ремонт футбольного поля с искусственным покрытием. Подготовлено покрытие для беговой дорожки. Открытие спортивного объекта намечено на первое сентября 2021 года.

Затем Алексей Текслер посетил центр образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста», открывшийся в увельской школе №1 около года назад. Губернатор оценил современные кабинеты проектной деятельности, информатики, ОБЖ, технологии.

В настоящее время на базе Центра работают шесть педагогов допобразования и обучаются более 300 учащихся не только Увельской школы №1, но и всего Увельского района. Школьники развивают свои способности и осваивают новые технологии обучения в робототехнике, легоконструировании, в области виртуальной реальности, ОБЖ и технологии.

На сегодня мощностей центра не хватает для обучения всех желающих. Губернатор принял решение построить еще один корпус школы.

Алексей Текслер поручил главе района Сергею Рослову подготовить проектно-сметную документацию на строительство нового корпуса школы. «Обучение детей во вторую смену - достаточно чувствительная тема для района, - отметил губернатор. - Согласен, что нужно строить новый корпус школы. Готовьте проект, будем входить в федеральные, региональные программы и обязательно двигаться в этом направлении».

Алексей Текслер также побывал в детской художественной и музыкальной школе. В 2019 году по поручению губернатора начался капитальный ремонт здания, который проводился в рамках областной программы «Развитие культуры и туризма Челябинской области».

Губернатор поставил задачу завершить все работы и провести благоустройство до начала нового учебного года. Занятия в обновленной детской школе искусств, куда переедут все девять отделений ДШИ, должны начаться первого сентября 2021 года. Более 600 детей будут обучаться скульптуре, хореографии, хоровому и сольному пению в отремонтированном здании школы. Здесь начнет работу отделение общего эстетического развития, планируется открытие отделений театрального искусства, основ духовых ударных инструментов, классов скрипки и народного сольного пения. Все это позволит охватить большее количество детей дополнительным музыкальным и художественным образованием.

Кроме того, глава региона поручил активно включиться муниципалитету в осуществление мер по пожарной безопасности, а также усилить контроль за работами по строительству дорог, в частности на участке Рождественка-Мордвиновка.

Алексей Текслер также посетил строящийся культурно-досуговый центр в селе Кичигино. Его возведение началось в 2020 году в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

В центре запроектирован зрительный зал на 283 места, костюмерная и гримерные комнаты, а также спортивные и тренажерные залы, класс хореографии, три помещения для кружковых занятий музыкальных коллективов и занятий прикладным творчеством. Предусмотрена и библиотека с просторным читальным залом. «Это даже не дом культуры, это комплекс - культурный, спортивный, кино-концертный - все в одном объекте, - оценил Алексей Текслер. - Он знаковый и для района, и для Кичигино – второго по количеству жителей поселению в районе». Завершить работы планируется 30 октября 2021 года.

ФОТО: пресс-служба губернатора и правительства области