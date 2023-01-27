27.01.2023
Удачное начало года
27.01.2023
Текслер поддержал идею Скокова о создании Центра управления нарядами
27.01.2023
В Челябинской области помогают не только малообеспеченным семьям
27.01.2023
Проект детского загородного центра ММК завоевал награду национального конкурса
27.01.2023
На северо-западе Челябинска загорелся трамвай с пассажирами
27.01.2023
Голодать не придется: мэрия Челябинска таки подключилась к восстановлению горячего водоснабжения на Блюхера
Текслер поддержал идею Скокова о создании Центра управления нарядами
24.01.2023
Челябинцы - губернатору: Что происходит в городе с общественным транспортом?
22.01.2023
Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера
16.01.2023
Южноуральцы уже жалуются на школу, которую завтра губернатор торжественно откроет
09.01.2023
Жители Бакала возмущены показухой местных властей
Жители Дубровки: У нас беда – низкое напряжение в сети
26.01.2023
В Сатке тепло в замерзавший дом вернулось только после вмешательства СК
26.01.2023
В Челябинской области посчитали Татьян, родившихся за последние 18 лет
25.01.2023
В Челябинской области начали закрывать классы на карантин по ОРВИ и гриппу
24.01.2023
Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах
23.01.2023