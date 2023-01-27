Текслер поддержал идею Скокова о создании Центра управления нарядами

Главный полицейский Челябинской области Михаил Скоков предложил создать в Челябинске Центр управления нарядами. Глава региона Алексей Текслер инициативу поддержал.

Речь об этом шла сегодня на расширенном заседании коллегии в региональном полицейском главке.

«Мы хотим создать Центр управления нарядами в Челябинске. Это позволит более оперативно реагировать на обращения горожан, отслеживать работу оперативных служб, быстрее выезжать на вызовы. Прошу губернатора Челябинской области поддержать нашу инициативу», - сказал начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков.

«Инициативу по созданию Центра управления нарядами обязательно поддержим. Сделаем», - ответил Алексей Текслер.

Добавим, в Челябинске сейчас есть отделение мониторинга и управления нарядами. Здесь стражи порядка используют аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», системы видеонаблюдения. За распределение нарядов отвечает другая служба.

Сейчас, по предложению Скокова, на базе УМВД планируют создать Центр. В создаваемый Центр планируют завести все камеры системы «Безопасный город» и другие камеры с улиц и иных общественных мест.