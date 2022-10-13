Текслер поддержал стремление чиновников и депутатов участвовать в СВО

В Челябинской области руководители исполнительной и законодательной ветвей власти призваны в ряды Вооруженных сил Российской Федерации в рамках частичной мобилизации, часть чиновников и депутатов вызвались служить добровольцами. Губернатор Алексей Текслер поддержал их стремление принять участие в специальной военной операции (СВО).

«У нас в области есть немало примеров, когда представители власти ушли по мобилизации либо по собственному желанию пошли в армию. Я поддерживаю эти стремления», - рассказал Алексей Текслер на областном совещании с главами муниципальных образований.

Подал заявку в добровольцы 54-летний председатель Совета депутатов Локомотивного городского округа Эдуард Ананьев, сообщает «Карталинская новь». Спикер проходил срочную службу в пограничных войсках, до избрания депутатом работал в поисково-спасательной службе.

Мобилизованы также председатель Подовинного сельсовета Октябрьского района Андрей Брусков, депутат совета депутатов Нязепетровского городского округа Константин Сметанин, депутат Березинского сельсовета Чесменского района Александр Шалаев, депутат Янгельского сельсовета Агаповского района Сергей Радаев, депутат Сурменевского поселения Верхнеуральского района Бегежан Сарынов, депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков и другие. Призванных руководителей на время их отсутствия будут замещать заместители.

«Мы гордимся нашими ребятами – мобилизованными и добровольцами», - отметил Алексей Текслер и напомнил, что в регионе каждый пятый призванный в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации – доброволец (21%).

«Мы видим большое количество заявлений на запись добровольцем через специальную платформу на портале Госуслуг. И это число ежедневно растет», - отметил губернатор.

Текслер поручил главам вместе с социальными службами, волонтерами, службами психологической поддержки отрабатывать факты ранений и гибели военнослужащих. «Держите эти чувствительные вопросы на особом контроле», - поручил губернатор.