Погибли пятеро мобилизованных южноуральцев, их семьям будет оказана помощь

Пять человек, призванных в рамках частичной мобилизации в Челябинской области, погибли. Эту информацию подтвердили в правительстве региона и в администрации Коркинского района. Власти окажут помощь семьям погибших.

«К сожалению, военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из коркинского военного комиссариата. Мы скорбим вместе с родными, выражаем искренние и глубокие соболезнования», - сообщили агентству в пресс-службе правительства области.

В администрации Коркинского муниципального района уточнили, погибли пять человек, призванных военкоматом Коркинского, Еманжелинского и Еткульского районов.

В правительстве заверили, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.

«Окажем всю необходимую помощь родным и близким наших павших воинов. В ускоренном порядке в дополнение к федеральным выплатам будет выплачено по одному миллиону рублей», - заверили в региональном правительстве.

Напомним, в Челябинской области по решению губернатора установлены единовременные выплаты семьям погибших и раненым в ходе проведения специальной военной операции.

Членам семей погибших (умерших) военнослужащих выплачивается один миллион рублей на семью. Материальная помощь для членов семей погибших (умерших) военнослужащих предоставляется родителям, супругам и детям. Подробная информация на сайте министерства социальных отношений Челябинской области.

Членам семей погибших (умерших) командированных лиц, волонтеров - 200 тысяч рублей на каждого из членов семьи (при условии регистрации по месту жительства на территории области). К членам семей относятся, супруг (супруга), родители, дети в возрасте до 18 лет, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и дети в возрасте до 23 лет, которые обучаются в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения.

В правительстве также уточнили, что для семей действуют все принятые ранее меры региональной поддержки. Будет оказана психологическая и любая другая нужная помощь.