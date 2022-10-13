13.10.2022
Детская филармония Челябинской области поедет покорять Санкт-Петербург
13.10.2022
«Металлург» помогает пенсионерам Магнитогорска поддерживать жизненный тонус
13.10.2022
В Челябинске 12-летний мальчик выпрыгнул из окна девятого этажа
13.10.2022
Бастрыкин поручил создать горячую линию для мобилизованных
13.10.2022
В Челябинске новые рельсы проверили на наличие дефектов
13.10.2022
На Копейском шоссе затруднено движение
Погибли пятеро мобилизованных южноуральцев, их семьям будет оказана помощь
12.10.2022
Наталья Котова направила 154 миллиона рублей в поддержку мобилизованных челябинцев
12.10.2022
ЮУрГУ инициировал акцию поддержки мобилизованных
12.10.2022
Герой СВО из Карабаша
11.10.2022
Текслер - руководителям: Мы с вами теперь труженики тыла, где жизнь организуется иначе
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022