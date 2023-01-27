Текслер - полиции: В условиях СВО значимость общественной безопасности увеличивается

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в заседании коллегии ГУ МВД России по Челябинской области, на котором подвели итоги работы правоохранительных органов в 2022 году.

Алексей Текслер отметил, что динамика оценки деятельности полиции со стороны южноуральцев меняется в положительную сторону. Значимость общественной безопасности увеличивается.

«Мы должны ориентироваться на мнение жителей области. Их оценка нашей общей работы является ключевой, и мы, вне зависимости от обстоятельств, несем ответственность за жизнь людей, антитеррористическую защищенность объектов ключевой инфраструктуры, экономическую безопасность, за ситуацию на дорогах. Все это слагаемые качества жизни и общественной безопасности, значимость которых особенно усилилась с начала специальной военной операции», – сказал Алексей Текслер.

Ключевым в работе органов внутренних дел, считает губернатор Челябинской области, остается снижение уровня преступности при росте раскрываемости. В 2022 году раскрываемость удалось повысить до одного из наиболее высоких показателей за многие годы. Кроме того, снижено число краж, грабежей, случаев хулиганств. Более чем на 10% сокращена уличная преступность. К охране общественного порядка активно привлекаются граждане в составе добровольных народных дружин, а также казаки – члены реестровых казачьих обществ.

«Мы понимаем, что риски будут только возрастать, могут быть провокации. У нас много промышленных предприятий, инфраструктурных и транспортных объектов. Будет не просто. Это год я считаю станет переломным, и мы победим. Нужно сосредоточиться на тех задачах, которые перед вами стоят. Победа куется не только на фронте, но и в тылу», - добавил Алексей Текслер.

Также Алексей Текслер сегодня вручил благодарственные письма губернатора Челябинской области сотрудникам правоохранительных органов.