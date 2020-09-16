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Текслер поручил начать подключение соцобъектов к теплу с 16 сентября

Общество
Сегодня, 14:26
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Автор: 
Любовь Юрина

Со среды, 16 сентября, социальные учреждения в Челябинской области начнут подключать к теплу.

Соответствующее поручение дал главам муниципальных образований губернатор Алексей Текслер на совещании с главами муниципальных образований и членами правительства, которое прошло режиме видеоконференцсвязи. 

«Предлагаю муниципалитетам начать подключение социальных объектов к теплу уже сейчас. Речь идет о больницах, школах, детских садах», - обратился к главам губернатор.

На сегодня средний уровень готовности муниципальных образований к отопительному сезону составляет 95%.

В правительстве отметили, в отдельных муниципалитетах подготовительные работы организованы с нарушением намеченных сроков. Алексей Текслер распорядился ускорить темпы работ и завершить подготовку, а также получить паспорта готовности к отопительному сезону.

Алексей Текслер посоветовал главам муниципальных образований отложить отпуска до начала отопительного сезона на территории и решении всех вопросов с подключением и поручил лично контролировать процесс. «Прошу глав лично контролировать процесс подключения тепла до полного его включения на всей вверенной территории. Отложите отпуска до того момента, пока ваш муниципалитет или район будет полностью готов к зиме», - распорядился глава региона.

Традиционно отопительный сезон в Челябинской области начинается в конце сентября – начале октября. Жилые дома начинают подключать к теплу после того, когда среднесуточная температура воздуха не будет повышаться выше плюс восьми градусов в течение пяти дней подряд. Больницы, школы и детские сады начинают подключать раньше.

Собственники жилья в многоквартирных домах, где установлен общедомовой узел учета тепла, могут ускорить процесс получения тепла. Им просто нужно направить соответствующий протокол решения собрания собственников дома в адрес теплоснабжающей организации.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Алексей Текслер
отопительный сезон
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