Текслер поручил составить список мест, которые необходимо оборудовать для безопасного отдыха

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил министерству общественной безопасности вместе с главами составить список мест, которые необходимо оборудовать для безопасного отдыха людей.

На областном заседании в правительстве региона Алексей Текслер отдельно остановился на вопросах безопасного отдыха людей на водоемах. В области открыто 180 обустроенных пляжей, при этом остается много необорудованных мест отдыха.

«С начала купального сезона погибли 42 человека. Необходимо проводить профилактическую работу, регулярные рейды на пляжах, привлекать полицию, составлять протоколы, предупреждать людей через местные системы оповещения, средства массовой информации, социальные сети.. И, самое главное, конечно, ежегодно необходимо переводить необорудованные места для купания в подготовленные. Министерству общественной безопасности даю поручение совместно с территориальными заместителями губернатора для муниципалитетов с низкой бюджетной обеспеченностью подготовить на следующий год программу субсидирования организации оборудования безопасных мест для купания», - сказал Алексей Текслер.

В Челябинске полицейские эту работу активно проводят. Накануне стражи порядка областного центра провели профилактические беседы с горожанами вблизи Изумрудного карьера.

«Сотрудники отдела полиции «Центральный» УМВД России по городу Челябинску приняли участие в межведомственной профилактической акции «Подросток». Совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Центрального района стражи порядка вышли в рейд на Изумрудный карьер, где провели беседы с гражданами по профилактике детского травматизма, а также безопасному нахождению вблизи водоемов», - сообщила врио начальника пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Ершова.

Челябинцам напомнили о купании только в специально отведенных для этого местах, о недопустимости оставления детей без присмотра, а также об ответственности за нарушения установленных правил поведения на водоемах.

Напомним, глава Ленинского района Челябинска Александр Орел заявил, что пьяные на пляжах озера Смолино вызывают настороженность и опасение. Сегодня полицейские с добровольными народными дружинами выйдут в рейд по выявлению горожан, которые распивают спиртные напитки на пляжах города.