Текслер потребовал организовать новогодний досуг южноуральцев с учетом пандемии

Новогодние праздники и выходные в 2021 году пройдут в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал организовать досуг людей в эти дни с учетом новых действующих ограничений.

Соответствующие поручения глава региона дал в ходе заседания комиссии регионального правительства по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

По словам губернатора, в новогодние праздники и каникулы лучше всего проводить активные занятия на свежем воздухе, где можно соблюдать дистанцию.

«Массовых мероприятий, хороводов со скоплением людей не планируется. Но совсем лишать детей праздника мы тоже не будем», - подчеркнул Алексей Текслер.

В театрах области состоятся новогодние спектакли с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора. Новогодняя кампания в театрах стартовала 19 декабря. Как уточнили в минкульте, театры области проведут более 300 новогодних представлений.

Новогодние елки будут организованы также в образовательных учреждениях региона. «Будут праздники в школах, но строго в пределах класса и без участия людей со стороны», - сказал губернатор.

Во всех муниципалитетах пройдут новогодние елки для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети из малоимущих семей.

Подготовлены и интерактивные варианты организации детского досуга в период предновогодних дней и зимних каникул. Так, правобережный центр дополнительного образования детей организует с 18 декабря 2020 года по 15 января 2021 года интерактивно-развлекательный проект для детей и родителей «В новый год – Онлайн». Ежедневно для участников проекта будут организованы мероприятия – активности, а также конкурсы с подарками, пояснили в минобрнауки.