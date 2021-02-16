Текслер предложил создать федеральную программу по субсидированию подключения россиян к газу

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил для обсуждения на федеральном уровне ряд инициатив, в том числе о создании государственной программы по субсидированию подключения граждан к газу (с использованием типового технологического решения).

Данную инициативу в числе других глава региона озвучил сегодня, 16-го февраля, на заседании рабочей группы по подготовке к президиуму Госсовета (по направлению «Энергетика), состоявшемся под председательством помощника президента России, секретаря Государственного Совета Игоря Левитина в формате видеоконференции. Участники совещания обсуждали вопросы газификации регионов Российской Федерации.

«Есть домохозяйства, которые, даже если до них газ доведут, не смогут самостоятельно решить проблему. Мне кажется, нам необходимо рассмотреть возможность создания специальной федеральной программы с использованием типового технологического решения, которая позволяла бы выдавать субсидии гражданам. И здесь без помощи федерации многим регионам не обойтись», - подчеркнул Алексей Текслер.

Также губернатор Челябинской области предложил ПАО «Газпром» до заседания президиума Госсовета детально проработать с каждым регионом решения по газификации с учетом сложившейся потребности субъекта и текущей ситуации по созданию магистральных и распределительных сетей, имеющихся источников финансирования.

«Предстоящий президиум для регионов должен быть максимально содержательным и результативным. Действительно, у нас разные субъекты, в них разные проблемы, поэтому, мне кажется, в материалах должен быть сделан анализ ситуации по регионам. У нас у всех есть схемы, программы, но при этом у каждого региона есть своя проблематика», - заявил Алексей Текслер.

В качестве примера губернатор Челябинской области привел ситуацию с газораспределительными станциями «Газпрома» на Южном Урале, которым необходима реконструкция, чтобы подключить региональные распределительные сети.

По словам Алексея Текслера, в области активно ведется процесс газификации, региональная программа составляет один миллиард рублей, также действует максимальная спецнадбавка. Есть возможность вкладывать средства в газификацию, но существуют проблемы с подключениями к ГРС.