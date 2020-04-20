Текслер: Прирост заболеваемости коронавирусом на сегодня дают приезжие и «семейные» очаги

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Челябинской области выходит на всероссийский уровень. Основными источниками заражения становятся «семейные очаги» и приезжие из других регионов. Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер на брифинге 20 апреля.

«Прирост заболеваемости в регионе выходит на среднероссийский уровень. Динамика достаточно серьезная и мы прогнозируем ее сохранение», - констатировал глава региона.

По его словам, около половины случаев заражения на сегодня происходит в «семейных» очагах. «Изначально это контакт с прибывшим из других регионов, и затем бытовая передача в кругу близких, с кем не было ограничено общение», - уточнил губернатор и подчеркнул, что все такие очаги отрабатывается и купируются.

Еще одна группа риска – приезжие, на сегодня, в основном, из других регионов. Заболевшие в числе этой категории выявляются в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.

Напомним, в регионе с прошлой недели введи тестирование на коронавирус всех прилетающих из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. С 17 апреля введен обязательная двухнедельная изоляция для прибывающих из этих регионов.

«За выходные в регионе выявлено шесть случаев заражения у приезжих, пять из них выявлены благодаря тестированию в аэропорту», - подчеркнул губернатор.

На сегодня в общем списке 97 людей с подтвержденными диагнозами 15 южноуральцев заболели после возвращения из Москвы. Еще в больницах области трое жителей других регионов, которые вернулись из Москвы и Ленинградской области.

Алексей Текслер отметил, что на сегодня важно расширять охват тестирования. В эту работу включились работодатели, организуя тестирования в своих коллективах. «Работодатели включились в процесс тестирования трудовых коллективов, заключают соглашения с сертифицированными частными лабораториями на обследование своих сотрудников», - рассказал губернатор.

В настоящий момент в области исследование на коронавирус проводит 11 лабораторий – в Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Озерке. В Роспотребнадзоре уточнили, анализы проводят Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области, Челябинская областная клиническая больница, Диагностический центр, Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и ИЗ», Челябинский областной клинический кожно-венерологический диспансер», Центр гигиены и эпидемиологии №71 ФМБА России (Озерск), Миасская горбольница ММЦ «Северный», Магнитогорская горбольница №1 им. Г.И. Дробышева, Центр Охраны Материнства и Детства Магнитогорска, медицинский центр «Лотос», иммунологическая лаборатория по диагностике ВИЧ-инфекции и ВГ филиала ТБ-1 ФКУЗ МСЧ-74 ФСИН РФ.

«Обеспеченность лабораторий тест-системами достаточна. Контроль и закупку осуществляем своевременно», - подчеркнул Текслер.

Сегодня губернатор проверит одну из госпитальных баз региона, которая подготовлена для лечения больных с коронавирусной инфекцией.