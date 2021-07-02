Текслер проехался на велосипеде по Челябинску и дал ряд поручений

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокатился на велосипеде по Челябинску и, оценив вело-структуру города, дал ряд поручений главам.

«Сегодня на себе решил проверить удобство передвижения, проехав свой обычный маршрут до работы», - написал Алексей Текслер на своей странице в Инстаграм и ВКонтакте. А накануне губернатор изучил рейтинг лучших городов-миллионников для велосипедистов.

После поездки по областному центру глава региона пришел к выводу, что ситуация оставлять желать лучшего и пора предпринимать конкретные меры. Тем более, что велосипед из разряда развлечений переходит в разряд повседневных транспортных средств, на котором вполне себе можно добираться по работы и по иным делам.

По мнению Алексея Текслера необходимо увеличить число велодорожек. Особенно это касается крупных городов.

Кроме того, необходимо постоянно работать над удобными съездами и занижением бордюрного камня. «Это важно не только для велосипедистов», - подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер поручил властям Челябинска проработать муниципальную программу по развитию велосети. И планы должны быть всем понятны.

«Но все это полностью касается и других городов области. Программы развития велосети нужны всем», - подчеркнул губернатор и пообещал, что муниципалитеты-лидеры получат финансовую поддержку.