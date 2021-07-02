02.07.2021
На Южном Урале разыграли гранты среди семейных ферм
02.07.2021
Общественники нашли еще одно предприятие, которое сливает сточные воды в реку Миасс
02.07.2021
КСП начало проверку минэкономразвития и Центра «Мой бизнес», где уволился гендиректор
02.07.2021
В Челябинске ГИБДД объявляет набор на службу в полк ДПС
02.07.2021
В Магнитогорске для детей с инвалидностью откроются новые возможности
02.07.2021
Копейская велогонщица захватила лидерство на чемпионате России по маунтинбайку
Текслер проехался на велосипеде по Челябинску и дал ряд поручений
01.07.2021
Губернатор пообщался с челябинкой, дозвонившейся Владимиру Путину
30.06.2021
В Челябинск прибыли специалисты из Москвы по проекту метротрамвая, скоро начнется проектирование
30.06.2021
Путин рекомендовал губернаторам проводить свои «прямые лини»
30.06.2021
Алексей Текслер поручил провести комплексное экологическое исследование Тургояка
Какой будет погода в июле на Южном Урале
01.07.2021
Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» закрывается
01.07.2021
Не имеет смысла: Куляшов не рискнул принять вызов горожан, чтобы протестировать «островки безопасности»
30.06.2021
Южноуральцев предупреждают об усилении ветра, грозах и граде на фоне жары
30.06.2021
Куляшов о скандальной реконструкции Комсомольского проспекта: То, что мы сделали, – это только первая ласточка
29.06.2021