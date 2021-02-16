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Текслер распорядился об оказании южноуральцам матпомощи на установку газового оборудования

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился оказывать отдельным категориям южноуральцев материальную помощь на установку внутридомового газового оборудования.

На социальную выплату (размер субсидии составит 60 тысяч рублей) смогут рассчитывать следующие собственники жилых помещений: одиноко проживающие пенсионеры; многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в соответствии с законодательством Челябинской области.

Соответствующий законопроект внесен в Заксобрание региона. Предусмотрено, что предложенная губернатором новая мера социальной поддержки (единовременная социальная выплата на компенсацию части расходов по оплате внутридомового газового оборудования и затрат на его установку) начнет действовать с первого июля 2021-го года.

Предоставление единовременной социальной выплаты будет осуществляться после завершения работ по установке внутридомового газового оборудования и заключения договора поставки газа.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, сети проложены во многих муниципалитетах Южного Урала, однако не каждый собственник домовладения может к ним подключиться, так как установка газового оборудования и присоединение стоит больших денег.

Про данную проблему жители Челябинской области неоднократно говорили на встречах с Алексеем Текслером - глава региона поставил социальному блоку регионального правительства задачу разработать дополнительные меры поддержки граждан при установке внутридомового газового оборудования.