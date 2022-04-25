Текслер: Сегодня работаю в столице

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в понедельник, 25 апреля, работает в Москве. Состоялась встреча с главой столицы Сергеем Собяниным, на которой обсудили меры поддержки экономики в условиях санкций.

«Сегодня работаю в столице», - написал Алексей Текслер в своем Телеграм-канале. Губернатор обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным предложения комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» меры поддержки экономики в условиях санкционного воздействия.

«Регионы в режиме реального времени оценивают ситуацию во всех отраслях, важно предлагать своевременные и эффективные решения по поддержке наших жителей и бизнеса», - отметил Алексей Текслер.

Напомним, меры поддержки и развития отраслей экономики и регионов в условиях внешнего санкционного давления, а также возможное введение дополнительных инструментов помощи были озвучены на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», которое провел Алексей Текслер как руководитель комиссии.