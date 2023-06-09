Текслер: Водный форум - значимое событие не только для Челябинской области

Сегодня, восьмого июня 2023 в Челябинске стартовал Второй экологический водный форум Южного Урала, прошедший в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», Всероссийской акции «Вода России». Участники обсудили вопросы сбережения водных ресурсов, которые актуальны для всех субъектов страны.

«Наш регион по праву называют “краем тысячи озёр”, - обратился к участникам мероприятия губернатор Челябинской области Алексей Текслер. - Вопросы сохранения водных ресурсов и их чистоты наших водоемов для нас очень важны и актуальны».

В работе первого дня Форума приняли участие боле 500 экспертов и гостей из 40 городов России, представителей профессионального сообщества и СМИ.

«Межрегиональное сотрудничество неизменно способствует обмену опытом между профильными специалистами, помогает наладить информационную коммуникацию и найти новые подходы к решению задач в природоохранной отрасли, - подчеркнул председатель Комитета Госдумы по природопользованию Санкт-Петербурга Александр Герман. - Экологический водный форум Южного Урала – это прекрасная возможность поделиться нашим опытом и узнать о наилучших практиках коллег».

Участники обсудили экологический мониторинг состояния водоемов, развитие экологического туризма, проблемы экологического образования и просвещения, а также работу волонтерских и добровольческих объединений экологической направленности.

Обсуждались пути решения актуальных проблем водного хозяйства не только Челябинской области, но федерального и даже международного уровня.

«Водная тема актуальна абсолютно для всех субъектов Российской Федерации. Важно, чтобы наша промышленность не только производила, но и учитывала экологию. Недаром и Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что нельзя забывать и о средних и малых реках», - отметил член Совета Федерации ФС РФ Олег Цепкин.

В рамках форума были подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии по вопросам экологической повестки, в том числе между министерством экологии Челябинской области и ПАО «СБЕРБАНК». «Забота об окружающей среде, сохранение природного богатства и формирование «зеленой» экономики - одни из ключевых экологических направлений в рамках ESG-стратегии Сбербанка, - подчеркнул управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов. - В этом году мы провели Зелёный Марафон, посадили десятки тысяч деревьев, организовали лекции по финансовой грамотности и всей командой приняли участие в мероприятиях по уборке территорий у водоемов и в лесной местности. Подписание сегодняшнего соглашения - ещё один шаг к тому, чтобы поддержать регион в решении экологических задач».

Второй день Форума будет посвящен практическому воплощению в жизнь принципа «экология – дело каждого». Девятого июня в рамках Форума пройдет «Зеленый фестиваль» - участников ждут экологические мастер-классы, конкурсы, выступления творческой молодежи. По всему региону пройдет масштабная акция «Вода России» по очистке прибрежной территории водных объектов.

«Челябинская область является одним из самых активных участников акции «Вода России» и входит в ТОП-10 лидеров среди субъектов Российской Федерации. В прошлом году в акции приняло участие около 25 тысяч южноуральцев», - отметил директор водохозяйственного комплекса Министерства природы России Илья Разбаш. По его словам, в этом году участники форума наведут порядок у берегов озера Тургояк.