Текслер возвращается к работе после небольшого отпуска в Крыму

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с семьей провел небольшой отпуск в Крыму и на этой неделе возвращается к работе.

«Возвращаюсь из небольшого отпуска», - написал глава региона в своем официальном аккаунте. Вместе с супругой и сыном Алексей Текслер отдыхал в Крыму.

«Бесценные дни, - поделился впечатления глава региона. - Есть время поговорить с сыном, ведь так много хочется ему рассказать и показать». Южноуральцы в комментариях отмечают, что время, проведенное с семьей, бесценно и надо радоваться каждому предоставленному моменту.

На этой неделе Алексей Текслер приступает к работе. И уже во вторник, 27 июля, он отправится с рабочим визитом в Увельский муниципальный район. «В рамках визита глава региона проинспектирует ряд социальных объектов, примет участие в церемонии открытия производственно-логистического комплекса ООО «Ресурс» и посетит производственные площадки комплекса», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства. Также Алексей Текслер проведет рабочую встречу с главой Увельского района Сергеем Рословым.

Жители вносят свои предложения в рабочий график губернатора. «Приглашаю проехать по дорогам области. Оценить творческий подход подрядчиков к ямочному ремонту», - пишет Полина Шайхуллина. А Валентина Кочкурова предлагает главе региона почаще ходить пешком по городам области. «Но не в центре, а по окраинам», - утоняет жительница.