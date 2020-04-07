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Текслер ввел дополнительные ограничения в ЗАТО Челябинской области

Общество
Сегодня, 17:40
Автор: 
Олеся Денисова

На территории закрытых территориальных образований в Челябинской области будут введены дополнительные ограничительные мероприятия для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и обеспечения безопасности ЗАТО.

«Я подписал постановление о введении дополнительных ограничений на территории ЗАТО региона», - рассказал журналистам Алексей Текслер. В области три закрытых территориальных образования - Озерск, Снежинск, Трехгорный.

Дополнительные ограничения вводятся с шестого апреля 2020 года до окончания режима повышенной готовности, который был введен губернатором в регионе с 18 марта.

«Ограничивается выезд с территории закрытых городов для граждан, которые там зарегистрированы. Выехать можно только для срочных целей, которые разрешены, например, за получением медицинской помощи», - пояснил глава региона. Граждане, которые не имеют регистрацию в ЗАТО, смогут выехать из закрытого города только по согласования с его администрацией.

Также ограничивается въезд в территории. Тем, кто приезжает по рабочим вопросам, рекомендовано максимально ограничить контакты (осуществлять их только по служебной необходимости).

«Аналогичные решения приняты, насколько мне известно, практически во всех регионах, где эти ЗАТО, - отметил Алексей Текслер и пояснил причины вводимых ограничений. - Мы должны обеспечить непрерывную, надежную и безопасную работу атомных городов и тех предприятий, которые там находятся. Это вопрос стратегической безопасности страны».

Как уже сообщало агентство, закрытые города области постановлениями глав также ужесточили правила въезда и выезда на свои территории в целях контроля за эпидемиологической ситуацией.

Как сообщили в администрации Трехгорного, в ЗАТО введен особый режим работы КПП для входа/выхода, въезда/ выезда в контролируемую зону. Он действует с ноля часов 30 марта и пока до 24 часов 19 апреля. Жители города, приезжающие в этот период, в том числе и те, кто выезжал временно, обязаны перейти на режим самоизоляции на 14 дней.

Как сообщили в администрации Озерска, с 7 апреля приостанавливается действие ранее оформленных списков для въезжающих на территорию ЗАТО. Сотрудники предприятия, которым разрешено работать в период повышенной опасности, будут въезжать по новым спискам.

С восьмого апреля будут действовать новые правила и для граждан, имеющих временные пропуска. Это касается граждан, которыми не являются жителями ЗАТО, но работают в этом городе. Изменятся также условия въезда для другой группы граждан, имеющих временные пропуска, – жителей поселков Новогорный, Метлино. «Они вправе будут заехать в город, если на то имеется веская причина, например, получение медпомощи, помощь родственникам и другие», - уточнили в мэрии. Все вопросы будут решаться индивидуально в поселковых администрациях ЗАТО.

Жители Снежинска, которые возвращаются в город из-за рубежа, должны будут самоизолироваться на две недели вместе с членами семьи, которые проживают с ними на одной жилплощади. Им нельзя будет контактировать с другими жителями в течение двух недель.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
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коронавирус
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