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Текслер – южноуральцам: Выбирайте безопасные для отдыха места

Общество
Сегодня, 00:28
Автор: 
Любовь Юрина

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал жителей выбирать безопасные места для отдыха.

«Выходные дни, как и вся неделя, будут очень жаркими. Многие захотят отправиться к водоемам, - отметил глава региона и призвал жителей. - Выбирайте безопасные для отдыха места».

В связи с установившейся жаркой погодой в местах отдыха областного центра усилено патрулирование и контроль за отдыхающими. «Рейды проходят на всех водоемах Челябинска, включая частные пляжи и места неорганизованного отдыха», - отметили в мэрии.

На всех разрешенных пляжах в обязательном порядке дежурят спасатели и медики.

Алексей Текслер попросил южноуральцев внимательно следить за детьми у водоемов: «Берегите детей, не отпускайте их плавать одних». Нельзя терять ребенка из виду, необходимо купаться с ним вместе только на мелководье, по возможности учить его плаванью.

Губернатор отметил, что в 2020 году в области были запущены пять новых пляжей и открыты 12 тех, которые не работали в прошлом году. «Занимаемся и благоустройством мест отдыха. Это только начало», - подчеркнул Алексей Текслер и пообещал. - В следующем году увеличим в регионе количество современных комфортных пляжей. Они появятся в каждом муниципалитете»

На сегодня на территории Челябинска расположено 39 мест традиционного отдыха жителей города. Разрешены для купания 12 пляжей, в том числе три муниципальных пляжа (на Шершнёвском водохранилище, на Смолино и на Первом озере), три ведомственных на озере Смолино (гостиничный комплекс «Берёзка», «SMOLINOPARK» и пляж Челябинского областного центра реабилитации» и шесть частных (городской пляж, «Белый парус» и «Ясень» на Шершнях, «Солнечный берег» и «Прибой»  на Смолино и «Восточный берег» на озере Первое ). В 27 местах купание запрещено.

В Магнитогорске для горожан открыты два муниципальных пляжа - Северный и Центральный, а также частный «Лукоморье». Магнитогорцам напомнили, что запрещено купание в городских фонтанах, даже, если в жару этого сильно хочется. Вода ы них непригодна для водных процедур, можно также пораниться об острые конструкции или получить удар током.

Список всех разрешенных в области пляжей размещен на сайте областного правительства.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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