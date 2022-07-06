Текслера просят помочь убрать за коровами

Жители поселка Теченский Челябинской области (Сосновский район) обратились к губернатору Алексею Текслеру с просьбой помочь местным коровам, которые не получают должного ухода.

Фото сельскохозяйственных животных, лежащих среди собственных экскрементов, опубликовано сегодня, шестого июля, в группе «А.Л. Текслер, помоги!» в ВКонтакте. Зрелище, надо сказать, удручающее – коров жалко.

«Помогите поселку Теченский, коровы в своем г…не лежат. Начальник не реагирует и появляется раз в неделю», - написала главе региона Ильвина Строганова.

Подписчики сообщества согласились с автором поста, что коровам здесь живется несладко.

«Бедные животные. Страшнее человека - нет существа! Ну от человека же зависят эти обреченные узники!» - высказалась по этому поводу Ирина Шадрина.

«Какой ужас! Настоящих ферм осталось так мало, молоко больше порошковое или пальмовое, и это сохранить не можем???!!! Где развитие сельского хозяйства? Где власти и контроль?» - возмутилась Наталья Бояркина.

«Не люди... И даже не звери... Нелюди... Садисты какие-то... Несчастные коровушки, кормилицы человеческие», - присоединилась к беседе Ирина Мамулина.

«Начальник не появляется, а что, рабочие тоже на работу не ходят?» - поинтересовался Михаил Шаганов.

«Рабочие ответственно бы относились к своим обязанностям, этого бы не было», - уверена Елена Жмаева.

Официальные структуры ситуацию пока не прокомментировали.