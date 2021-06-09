Тепловые сети Металлургического района Челябинска не прошли гидравлические испытания

По результатам первого этапа гидравлических испытаний в централизованной зоне теплоснабжения №01 тепловые сети южной зоны Металлургического района Челябинска не прошли гидравлические испытания на прочность и плотность по причине выявленных технологических нарушений.

Теплосетевой организацией МУП «ЧКТС» запланировано проведение повторных испытаний с запуском теплоносителя до 11 июня включительно.

Отметим, на коммунальных сетях в данном районе постоянно происходят аварии. Одна из последних произошла 20 января. Без отопления и горячего водоснабжения остались жители 39 многоквартирных домов, три школы и два детских сада. Тогда прокуратурой Металлургического района Челябинска была организована проверка по факту технологического отказа на подающем трубопроводе тепловой энергии.

Напомним, 15 июня в Челябинске стартует второй этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону. До 29 июня включительно горячее водоснабжение будет отключено в 1269 жилых многоквартирных домах, 66 детских садах, 71 учебном и 22 лечебных учреждениях.