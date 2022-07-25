Топ 5 необходимых программ, которые нужно поставить на новый компьютер первым делом

Вот вы купили новенький компьютер или ноутбук. Перед вами девственно чистая операционная система, ещё не знавшая интернета и не забитая всевозможным мусором и хвостами использовавшихся ранее программ и игр. Что же нужно установить в системе в первую очередь? Вот вам короткий список мастхэв-программ первой очереди. Отложите стим и фотошоп, начните с простого!

1. Архиватор

Да, старый добрый WinRAR всё ещё нужен. Несмотря на то, что современная Windows способна открывать некоторые архивы, для более полноценной работы с ними рекомендуется установить специализированное приложение. Вы сможете открывать не только архивы .rar и .zip, но и все их модификации типа .tar.gz (серверные архивы), образы .iso и зашифрованные .7z

Полезно иметь такой простой и мощный инструмент под рукой, потому что, несмотря на общую направленность на облачные вычисления и хранение данных, работать с архивами на локальном ПК всё ещё приходится довольно часто!

2. Кодеки и медиаплеер

Встроенные в систему кодеки не умеют работать с некоторыми типами файлов, а нативный плеер - не лучшее решение для быстрого и простого просмотра материалов. Пакет K-Lite Codec Pack включает в себя поддержку множества известных форматов кодированного и потокового видео и аудио, а также предлагает установить простой и удобный плеер Media Player classic, который запускается мгновенно и совершенно не грузит систему! В дальнейшем, вы конечно поставите дополнительные плееры для тех или иных задач. Например, кто-то любит использовать старенький WinAmp для музыки или более современный VLC Media Player для видео, но начать нужно с базового пакета, он вам в любом случае пригодится!

3. Таск менеджер

Небольшая утилита, расширяющая возможности диспетчера задач Windows. Например, можно поставить AnVir Task Manager, он быстрый, не потребляет ресурсов и имеет удобные и очень функциональные виджеты для системного трея. Программа позволяет отслеживать автозагрузку, помещая в карантин нежелательные программы, и предупреждает о попытке пролезть в автозапуск нежелательных гостей на вашем ПК. Также отслеживает нагрузку на процессор, память и сеть, может показывать температуру системы и дисков и свободное пространство на накопителях.

4. Uninstall tool

Контроль устанавливаемых программ - важный пункт безопасности вашего компьютера. Программа простая, минималистичная, но при этом довольно информативная. Она показывает когда было установлено то или иное приложение, сколько места оно занимает на жёстком диске и другие его регистрационные данные. При удалении программ через эту утилиту, она также находит все связанные с приложением файлы и все записи в реестре, которые оно создало, и позволяет вычистить его из системы без остатка. При отсутствии этого инструмента все программы и игры, которые вы устанавливали в систему, а потом удалили, будут оставлять массу "хвостов" как в файловой системе, так и в реестре, тем самым сильно засоряя систему и мешая её нормальной работе

5. Антивирус

Думать о безопасности компьютера следует сразу же при его первом запуске, поэтому установка антивируса в числе первых пяти программ будет очень желательна! Этим вы защитите компьютер на начальном этапе его жизни и будете уверены, что система чиста и полностью защищена. Антивирус можно подобрать вот на этой страничке: https://ggsel.com/catalog/antivirus

Рекомендуется выбирать полный пакет антивирусной защиты, включающий не только сканер, но и модуль резидентной защиты, антируткит и фаерволл.