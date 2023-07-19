Торговая сеть «Пятёрочка» запустила летнее спецпредложение cо скретч-картами

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила летнее спецпредложение*, в рамках которого можно получить скретч-карты с подарками или стать претендентом на одну из 1 000 подарочных карт на покупки в магазинах сети.

Спецпредложение проходит во всех магазинах «Пятёрочка» до 14 августа 2023 года. При покупке на определенную сумму гости гарантированно получают скретч-карту на кассе. Под её защитным слоем можно найти скидки на товары и покупки в «Пятёрочке», а также промокод на онлайн-доставку, подписку на сервис «Пакет» и подарки от партнёров, например, доступ к онлайн-кинотеатру и неограниченному прослушиванию музыки и подкастов.

Кроме того, каждый гость получит шанс получить приятный приз – подарочную карту «Пятёрочка. Спецпредложение проводится еженедельно, чтобы принять участие, необходимо зарегистрировать свой чек на определенную сумму на сайте actions.5ka.ru. Статус призов можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте спецпредложения.

*Все подробности об условиях спецпредложения можно узнать на сайте «Пятёрочки».