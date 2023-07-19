19.07.2023
Жители Чебаркульского района просят отремонтировать дорогу до кладбища
19.07.2023
Торговая сеть «Пятёрочка» запустила летнее спецпредложение cо скретч-картами
19.07.2023
В Курчатовском районе набирает обороты развитие «дворового» хоккея
19.07.2023
Электричка Миасс - Челябинск теперь останавливается и в Полетаево
18.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 19 июля (18+)
18.07.2023
Нарушители природоохранного законодательства на Южном Урале заплатят 10 миллионов
Торговая сеть «Пятёрочка» запустила летнее спецпредложение cо скретч-картами
13.02.2023
X5 Group намерена субсидировать будущий урожай сельхозпредприятий Челябинской области
06.12.2022
«Пятёрочка» дарит призы за предновогодние покупки
16.11.2022
Гостям «Пятерочки» вручат сертификаты за покупки
30.12.2021
«Пятёрочка» делает покупателей миллионерами
Алексей Текслер обозначил ключевые задачи в период сложной внешнеполитической обстановки
18.07.2023
Единороссы утвердили кандидатуру на пост спикера Заксобрания Челябинской области
18.07.2023
Военный эксперт: Черноморский флот должен блокировать побережье, которое находится под контролем Украины
18.07.2023
В Челябинске началось строительство Одигитриевского собора в женском монастыре
17.07.2023
Челябинская область чествует славных металлургов
16.07.2023