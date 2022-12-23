Торговые сети и управляйки Челябинска штрафуют за гололед, жители продолжают скользить по городу

В Челябинске виновных в несвоевременной очистке тротуаров от наледи - торговые сети и управляющие компании - привлекут к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В настоящее время, отмечают в городской администрации, в столице Южного Урала усилены проверки, в ходе которых фиксируются факты наличия наледи на тротуарах и оформляются протоколы.

В четверг, 22 декабря, в Челябинске было проверено около сотни объектов, в отношении полутора десятков из них составлены акты о нарушениях.

В мэрии напомнили, что, согласно Правилам благоустройства, в зимний период собственники и арендаторы Челябинска обязаны ежедневно осматривать свою территорию и содержать ее в надлежащем состояние. В противном случае им грозят штрафы. Физлица заплатят за данное нарушение от одной до пяти тысяч рублей, индивидуальные предприниматели и должностные лица – от пяти до 50 тысяч, юрлица – от 50 до ста тысяч рублей.

В общей сложности с начала зимы в отношении торговых сетей на территории Челябинска вынесено штрафов на сумму 530 тысяч рублей - за непринятие мер по очистке входных групп, в отношении управляющих организаций – на сумму 625 тысяч.

Результаты вчерашнего объезда удивляют: лишь 15 из ста проверенных объектов находятся в ненадлежащем состоянии. А, кажется, весь Челябинск – это сплошной каток. Крылечек и прилегающих к ним участков, которые более-менее почищены, можно пересчитать по пальцам одной руки. То же самое и с подъездами жилых домов. Сообщество «Пусть Котова знает» в ВКонтакте в последние дни превратилось в группу жалоб на гололед – челябинцы, судя по их постам и оставляемым к ним комментариям, находятся в отчаянии.

«Подскажите, куда обратиться с жалобой на УК, две недели гололед у подъездов, а их это не волнует, звоним каждый день, просим, чтобы хоть посыпали, а толку нет. Вчера упала дочь и сильно ушибла руку, сегодня утром упала я сама. Позвонила в управляющую, так на меня еще и накричали: что, мол, они могут сделать, если у них нет дворника. Челябинск, улица Кыштымская, дом 5» (пост 22 декабря);

«Пожалуйста, дайте указание посыпать песком гололед по улице Плеханова - дома № 14, 16, 27, 31, 32, 36, 43, 47. Ходить невозможно, сплошной каток. Пока мы, пенсионеры, доберемся до ближайших магазинов, аптек и до районной поликлиники, сто раз подвергнемся опасности упасть и переломать себе все! ОЧЕНЬ ТРАВМООПАСНАЯ СИТУАЦИЯ!!!» (пост от 22 декабря);

«И снова уточняю адрес: от Кудрявцева, 83 по Правдухина до Горького – тротуар, как зеркало, народ все газоны вытоптал, спасаясь от переломов! Ставьте повсеместно ящики с песком - сами будем сыпать» (пост от 22 декабря);

«Состояние улиц, а в особенности тротуаров, в нашем любимом городе ужасное. Сейчас ходила пешком до горбольницы от Публичной библиотеки и несколько раз чуть было не упала, по проспекту Ленина, дом 61 просто чистый лед!!! Ни одного дворника, не посыпано от слова вообще!!!» (пост от 22 декабря);

«НЕдоброе утро! Может быть, администрация и дорожное хозяйство ответят гражданам, что с улицами??? Это центр города!!!! Детский мир! Пушкина. Коммуны. Детская библиотека!! Алло!!!» (пост от 22 декабря);

«Уважаемые Ксензов А. Е. и Макаров В. Е., пройдитесь по Елькина и Воровского. На тротуарах гололед. Ночью да, чистили дороги. Но вчера на тротуарах был просто ад. Разберитесь, пожалуйста, с подрядчиками. От площади Революции до Елькина, 63-Б, как минимум» (пост от 21 декабря).

«Прошу принять меры по очистке от льда участка от Руставели, 3б до Гагарина 17/ Руставели, 1, на остановке «Дом одежды» со стороны ОКБ-2 и участка от остановки «Дом обуви» до 51-й школы по улице Агалакова» (пост от 21 декабря);

«Пешеходный проход, оборудованный лестницей и пандусом. Пандус – под снегом, ездят машины. Находится между домами на Каслинской, 38 и Кыштымской, 5. И тротуар со стороны сквера. Два месяца не чищено» (пост от 21 декабря);

«Вот в таком состоянии улица Каслинская от проспекта Победы в сторону ЧМЗ с обеих сторон. Ответственным «спасибо» за работу» (пост от 20 декабря).

И таких жалоб – огромное количество, здесь приведена лишь малая часть. Все они сопровождаются фотографиями. Также жители областного центра присылают в сообщество «Пусть Котова знает» видео. А сколько в Интернете других челябинских групп, где люди жалуются на жуткий гололед?

Кроме того, очень хочется узнать результаты проверок подрядчиков комитета дорожного хозяйства, ответственных за содержание улично-дорожной сети Челябинска, потому что лед - не только во дворах и у магазинов: внутриквартальные проезды, прилегающие к дорогам тротуары – в Челябинске сегодня все и везде не слава богу.