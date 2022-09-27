27.09.2022
Транспортная прокуратура нашла серьезные нарушения в Троицком авиационном техническом колледже
27.09.2022
За сутки заболело ковидом 1255 южноуральцев, выздоровело 1605, умерло трое
27.09.2022
Из Троицкого военкомата отправили вторую партию мобилизованных
27.09.2022
В Челябинске в Ленинском районе будет закрыто движение трамваев
27.09.2022
Патриарх челябинской рок-сцены отпразднует юбилей вечером неканонической поэзии
27.09.2022
Спасатели Усть-Катава несколько часов боролись за жизнь водителя из Дагестана
Транспортная прокуратура нашла серьезные нарушения в Троицком авиационном техническом колледже
18.10.2018
В аэропорту Челябинска пассажира не пустили в самолет из-за крови в багаже
25.08.2017
Прокуратура требует, чтобы южноуральские железнодорожники прекратили нарушать экологическое законодательство
29.05.2017
На парковке челябинского аэропорта водители платят за липовые услуги и нарушают ПДД
03.05.2017
Челябинец, перевозивший кокаин из Доминиканы внутри себя, пойдет под суд
В Челябинске стартует отопительный сезон
26.09.2022
В Челябинской области на четырех участках идет голосование по референдуму о вхождении в состав России
23.09.2022
В 2023 году администрация Челябинска не собирается ставить столбики вдоль путей
23.09.2022
Фейк, который оказался не фейком
22.09.2022
Выпускник ЮУрГУ Петелин прибыл на МКС с двумя космонавтами и Чебурашкой
22.09.2022