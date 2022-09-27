Транспортная прокуратура нашла серьезные нарушения в Троицком авиационном техническом колледже

Транспортный прокурор Карталов (Челябинская область) проверил исполнение законодательства в сфере образования в Троицком авиационном техническом колледже – филиале ФГБО «Московского государственного технического университета гражданской авиации» и обнаружил ряд серьезных нарушений.

В ходе выездной прокурорской поверки в учебных корпусах и общежитиях учебного заведения выявлен ряд нарушений законодательства о пожарной безопасности: отсутствие аварийного освещения на путях эвакуации людей, автоматической пожарной сигнализации, противопожарных люков. Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм: есть следы подтопления, разрушения штукатурно-покрасочного слоя, не обработаны напольные покрытия.

«Прокурор в отношении должностных лиц вынес постановления о возбуждении административных дел. С целью устранения нарушений руководителю учебного заведения внесено представление», - сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.