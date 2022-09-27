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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Во вторник, 27 сентября, православные отмечают двунадесятый праздник Воздвижения Честного и Живот
27.09.2022

Во вторник православные празднуют Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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27.09.2022

Транспортная прокуратура нашла серьезные нарушения в Троицком авиационном техническом колледже
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27.09.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.09.2022

Из Троицкого военкомата отправили вторую партию мобилизованных
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.09.2022

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Транспортная прокуратура нашла серьезные нарушения в Троицком авиационном техническом колледже

Транспортный прокурор Карталов (Челябинская область) проверил исполнение законодательства в сфере образования в Троицком авиационном техническом колледже – филиале ФГБО «Московского государственного технического университета гражданской авиации» и обнаружил ряд серьезных нарушений.

В ходе выездной прокурорской поверки в учебных корпусах и общежитиях учебного заведения выявлен ряд нарушений законодательства о пожарной безопасности: отсутствие аварийного освещения на путях эвакуации людей, автоматической пожарной сигнализации, противопожарных люков. Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм: есть следы подтопления, разрушения штукатурно-покрасочного слоя, не обработаны напольные покрытия.

«Прокурор в отношении должностных лиц вынес постановления о возбуждении административных дел. С целью устранения нарушений руководителю учебного заведения внесено представление», - сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Транспортная прокуратура
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Во вторник православные празднуют Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
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В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях начался референдум по вхождению в РФ

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Глава Ростуризма: Если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно

23.09.2022 11:41

Саткинским полицейским пришлось стрелять, чтобы задержать нарушителя

23.09.2022 11:40

Движение по новой дороге на 2-й Эльтонской в Чурилово откроют в октябре