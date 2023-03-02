02.03.2023
Школьное питание в Челябинске – на усиленном контроле родителей
02.03.2023
Украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области
02.03.2023
Троицкие единороссы навестили в зоне СВО земляка-добровольца
02.03.2023
В Варне осуждены нарушители государственной границы
02.03.2023
Челябинцам раскроют тайны вулканов Аркаима
02.03.2023
В Златоусте будут судить живодера, повесившего собаку
Троицкие единороссы навестили в зоне СВО земляка-добровольца
Детский тренер выполняет боевые задачи в ЛНР
02.03.2023
Жители Челябинской области написали Диктант ЖКХ
01.03.2023
Жительницы Челябинской области собрали для женщин Донбасса машину красоты
01.03.2023
В этом году «ЕР» организует капремонты в школах семи муниципалитетов Челябинской области
01.03.2023
В Челябинске праздник всех мурчащих жителей России отмечает кот-патриот
Челябинск уже увидел «Силу в правде», теперь увидит «Силу в любви»
01.03.2023
На сигвее? По новым правилам!
01.03.2023
В Чурилово закрыли единственную детскую поликлинику
28.02.2023
Снежный заряд на трассе М-5 в Ашинском районе парализовал движение автомобилей
28.02.2023
В понедельник у православных начался Великий пост
27.02.2023