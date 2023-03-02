Троицкие единороссы навестили в зоне СВО земляка-добровольца

Единороссы Троицка (Челябинская область) отправились в Луганскую Народную республику, чтобы встретиться со своим земляком Андреем Юденковым – тренером детско-юношеской спортивной школы, который отправился на передовую добровольцем.

Немалый путь по бездорожью ради встречи со смелым троичанином проделали секретарь Троицкого отделения «Единой России», председатель Собрания депутатов Василий Хасанов совместно с главой Троицка Александром Виноградовым и исполнительным секретарем Анатолием Зуевым.

Как рассказали в пресс-службе регионального отделения «ЕР», Андрей Юденков встретил приехавших из его родного города дорогих гостей вместе с молодым командиром, уже дважды награжденным орденом Мужества. Командиру земляки его подчиненного тоже вручили снаряжение и письма детей. Попили чай, поговорили о том, что еще необходимо, в чем есть потребность.

Особую благодарность находящиеся на передовой мужчины выразили за письма. Командир сказал, что обязательно вручит их всем бойцам на построении, поскольку такие забота и поддержка особенно поднимают боевой дух и настрой.

Отметим, там, где побывали троицкие партийцы, служит еще немало ребят из Челябинской области. На пункте пропуска делегацию Южного Урала встретил, сопроводив до места служба Андрея Юденкова, еще один троичанин, который недавно был дома в краткосрочном отпуске, - в администрации родного города ему передавали снаряжение.

«В конце прошлого года Андрей Юденков стал человеком года Троицка. Сейчас наш земляк — в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР, выполняет боевые задачи в артиллерийском подразделении. В январе по просьбе Андрея мы передали ему квадрокоптер, в этот раз привезли личные посылки, письма от детей, боевое снаряжение», - рассказал Василий Хасанов.