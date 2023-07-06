У курчатовцев появились собственные «Гавайи»

Жителям Курчатовского района Челябинска подарили собственные Гавайи. «Остров» с чистой, прозрачной водой и шезлонгами на «берегах», с освежающими коктейлями, легкой и очень летней музыкой, сочной зеленью газона, гавайскими бусами и барабанами «вырос» на территории лыжной базы, по адресу: Комсомольский проспект, 92.

Сегодня, шестого июля, в очень жаркий четверг, «Пляж» - так создатели назвали свой замечательный проект – принимал первых гостей. В день открытия «берега» и воды курчатовских «Гавайев» (три бассейна с чистой, прозрачной, очень голубой водой) были полны отдыхающих. Счастливые дети радостно плескались в воде, их родители плавали с не меньшим удовольствием, загорали на открытых лежаках или же наслаждались тенью под зонтиками. Народу было много, и люди все прибывали – с пляжными сумками и в приподнятом настроении. Еще бы – теперь у курчатовцев появилась возможность комфортно отдыхать под открытым небом, не тратя много времени на дорогу (а кому-то нужно просто выйти из подъезда, сделать несколько шагов, чтобы попасть сюда).

По случаю открытия «Пляжа» гостей угощали коктейлями, которые в этот знойный день были нарасхват.

Одним из первых достоинства проекта оценил глава Курчатовского района Сергей Антипов. Увиденным он остался доволен. Глава уверен, что это замечательная инициатива, которую жители оценят в полной мере.

«Я считаю, что проект очень актуальный, перспективный, имеет и спортивную, и оздоровительную, и развлекательную направленность. Пляж со всей инфраструктурой в центре района – это замечательно. Для жителей нашего Курчатовского района это очень хороший подарок. С одной стороны, бизнес. С другой, бизнес этот - социально ориентированный. Сегодня я посчитал нужным побывать здесь как глава района, потому что открытие «Пляжа» - значимое событие в жизни района. Радует, что такие проекты реализуются именно у нас – у Курчатовского района есть будущее, район живет и развивается, благодаря таким проектам становится точкой притяжения для большого числа людей. Замечательно, что пляж появился на территории лыжной базы, которую нам не просто удалось сохранить – мы улучшаем ее и развиваем», - отметил Сергей Антипов.

Руководитель проекта – Андрей Старков – рассказал, что проект с коротким и при этом четким и емким названием «Пляж» реализован в короткие сроки: всего два месяца назад здесь было чистое поле.

«Нам удалось достаточно быстро и эффективно поставить три очень удобных и чистых бассейна с подогреваемой водой. Комплекс может одновременно принимать до пятисот гостей, всем здесь будет комфортно и безопасно – за отдыхающими приглядывают квалифицированные спасатели. Мы обеспечим своих гостей водой и питанием, подарим яркие эмоции – будем организовывать развлекательные программы. На нашем пляже будет интересно детям, молодым родителям, семьям. Здесь постоянно будет звучать негромкая музыка, под которую можно спокойно отдыхать, будут проводиться пенные вечеринки, дискотеки для детей. Множество призов, аниматоры, клоуны – здесь будет все для того, чтобы дети, просыпаясь, звали своих родителей сюда отдохнуть», - пообещал Андрей Старков.

Работать курчатовский «Пляж» будет с девяти утра до девяти вечера по будням, по выходным – с девяти утра до десяти часов вечера. Руководитель проекта заверил, что режим тишины нарушен не будет, так как территория отдыха под открытым небом создана в центре жилого массива.

Андрей Старков сравнил свое детище с хорошо организованными пляжами популярных морских курортов – чистая вода, лежаки, питание, развлечения, а еще – умная система хранения вещей: каждому гостю одевают браслет, который является ключом от шкафчиков с вещами и, кроме того, фиксирует сделанные покупки, оплата которых осуществляется на выходе с «Пляжа».

«В перспективе планируем дальше развивать территорию. Здесь появятся волейбольная площадка, песочная зона для мини-футбола, настольный теннис, турники, брусья – все, что вы привыкли видеть на хороших, организованных пляжах. За лето постараемся воплотить в жизнь все задумки», - отметил Андрей Старков.

По его словам, «Пляж» - сезонный проект: бассейны закроются, когда гостям станет здесь прохладно. Однако зимой это место, судя по всему, простаивать не будет – у создателей проекта есть интересные идеи, которые пока держатся в секрете.

«В холодное время у нас тоже будет интересно», - заверил Андрей Старков.

В следующем году, пообещал он, «Пляж» откроется гораздо раньше: «Стартанем первого мая».

Так как вода в бассейнах подогревается, весной плавать в водах курчатовских «Гавайев» точно будет не холодно.