У ледовой арены «Трактор» в Челябинске засветились хоккеисты

В Челябинске у ледовой арены «Трактор» появились светящиеся хоккеисты.

Новые световые фигуры были установлены рядом со знаковым спортивным объектом в поддержку любимой команды «черно-белых» и в преддверии «Недели Звезд Хоккея-2022», которая пройдет в столице Южного Урала в январе 2022-го года.

Как сообщает городской комитет дорожного хозяйства, также на этой неделе на главной дорожке катка в парке имени Терешковой Тракторозаводского района поселилась «семья оленей».

Отметим, взрослые и дети с удовольствием делают фотографии на фоне эффектных инсталляций.