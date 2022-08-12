12.08.2022
За сутки в Челябинской области заболели ковидом 236 человек, а выздоровели 103
12.08.2022
Челябинские власти взялись за заброшенные садовые участки
12.08.2022
У найденного на теплосетях в Челябинске малыша будет новая семья
12.08.2022
Первые группы школьников из Челябинской области отправились в бесплатные путешествия
12.08.2022
На пляже «Каспийский берег» спасли тонущего мальчика
12.08.2022
Скоков поручил принять дополнительные меры по обеспечение безопасности людей на водоемах
У найденного на теплосетях в Челябинске малыша будет новая семья
В Карталинском районе введен особый противопожарный режим
11.08.2022
Литр молока в Челябинской области за год подорожал на 14 рублей
11.08.2022
История материнской любви, обернувшаяся предательством и судом
10.08.2022
С 10 августа меняются тарифы на проезд в общественном транспорте Челябинской агломерации
08.08.2022
В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»
08.08.2022