У найденного на теплосетях в Челябинске малыша будет новая семья.

Усыновить ребенка планирует семейная пара. Новые родители уже забрали малыша домой.

Как сообщает министерство социальных отношений Челябинской области в своей Telegram-канале, мальчику третий месяц, он активный, хорошо кушает и набирает в весе. Как и все малыши, очень любит, когда его берут на руки. Будущие приемные родители оформили предварительную опеку, в дальнейшем они планируют усыновить ребенка.

Как сообщило ранее агентство «Урал-пресс-информ», в начале июля в Челябинске на теплотрассе нашли младенца. Его случайно обнаружил прохожий, который услышал детский плач.

Известно, что биологические родители ребенка до настоящего времени не установлены.

В УМВД России по городу Челябинску информацию пообещали предоставить в ближайшее время.