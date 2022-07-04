04.07.2022
Челябинский «Манекен» и ЗАГС Советского района связал новый тротуар
04.07.2022
В Челябинске на теплотрассе нашли младенца
04.07.2022
Отдых на Аркаиме и реке Ай сделают более комфортным для туристов
04.07.2022
В Челябинске будут производить электробусы и новейшие троллейбусы
04.07.2022
Ватерполистки златоустовской «Уралочки» проводят тренировочные сборы
04.07.2022
В Челябинске напряженная наркоситуация
В Челябинске на теплотрассе нашли младенца
08.06.2022
Подросток из Снежинска насмерть забил свою пьяную мать
01.06.2022
Дело взяточницы из структуры минобра области передано в суд
31.05.2022
Замглавы Катав-Ивановского района подозревается в присвоении денег
31.05.2022
Адвокат экс-следователя СК: Он вынужден был обороняться
Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию
04.07.2022
С первого июля 2022 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги
30.06.2022
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
29.06.2022
В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности
28.06.2022
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022