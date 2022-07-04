В Челябинске на теплотрассе нашли младенца

Полиция Челябинска ищет родителей, которые бросили на теплотрассе в Ленинском районе младенца. На вид ему около месяца.

Как сообщили в министерстве социальных отношений Челябинской области, сейчас найденный ребенок находится в больнице, проводятся все необходимые обследования. На вид малышу около месяца. Ведомством в рамках действующего законодательства будут приняты меры жизнеустройства ребенка в зависимости от того, будут установлены его родители или нет.

В СКР по Челябинской области данную информацию пообещали прокомментировать чуть позже.