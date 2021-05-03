У православных - Светлая Пасхальная Седмица

В понедельник, третьего мая, у православных началась Светлая Пасхальная Седмица.

В ночь на второе мая 2021 православные встретили Пасху Христову. Перед началом Крестного хода священники собора совершили особую краткую службу – Полунощницу, во время которой занесли святую плащаницу Господа нашего Иисуса Христа в алтарь, где она будет находиться до праздника Вознесения Господня (в этом году – 10 июня) в знак 40-дневного пребывания Воскресшего Христа на земле.

Во время Пасхальной литургии в Свято-Симеоновский кафедральный собор был доставлен Благодатный огонь, сошедший накануне в субботу, первого мая, в Иерусалиме. Впервые эта святыня прибыла в Челябинск непосредственно со Святой Земли - от Гроба Господня, ставшего колыбелью христианства.

По окончании богослужения владыка освятил артос – особый хлеб, который всю Светлую седмицу будет лежать у Царских врат, а в субботу Светлой седмицы раздробляется с молитвой и раздается народу как святыня. Частицы артоса верующие благоговейно хранят дома, употребляя его как средство от духовных болезней.

Празднование Пасхи продолжается сорок дней - ровно столько, сколько Христос являлся Своим ученикам после Воскресения. На сороковой день Иисус Христос вознесся к Богу Отцу. Весь пасхальный период до Вознесения православные приветствуют друг друга приветствием «Христос Воскресе!» и ответом «Воистину Воскресе!». Даже когда поднимают телефонную трубку, то вместо «алло» говорят: «Христос Воскресе!».

Каждый день наступившей Светлой недели тоже называется светлым. Всю Светлую седмицу в храмах будут совершаться богослужения особым пасхальным чином - царские врата будут стоять открытыми, напоминая, что Воскресение Христово отверзло райские двери для всех людей.

В день Светлой Пасхи губернатор Алексей Текслер с супругой посетил Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий рассказал высокопоставленным гостям о Пасхе и традициях Светлого Праздника. В эти дни у православных христиан принято поздравлять друг друга, дарить подарки и навещать тех, кто нуждается в помощи и заботе, чтобы поделиться с этими людьми сердечным теплом и пасхальной радостью.

Наши предки во все дни празднования Пасхи помогали нищим и нуждающимся. А освященные в Пасху продукты раздавали бедным. В старину благочестивые цари отпирали в пасхальные дни темницы и прощали узников (но не уголовных преступников).

Кроме того, глава Челябинской митрополии поблагодарил губернатора за содействие в доставке в Челябинск Благодатного огня.