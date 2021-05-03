У православных - Светлая Пасхальная Седмица

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
В Челябинске трое мальчишек получили ожоги лица и рук после игры с электрическим проводом, которы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.05.2021

В Челябинске трое мальчишек получили ожоги и доставлены в больницу
Полиция Челябинска выясняет обстоятельства инцидента, произошедшего в подъезде одного из домов по
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.05.2021

Ревнивец из Челябинска избил возлюбленную, которая решила уйти от него к другому
По дорогам Челябинска сегодня, третьего мая, курсирует трамвай Победы. В понедельник праздничный
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.05.2021

По дорогам Челябинска курсирует трамвай Победы
Рана на задней лапе, огромное количество клещей на теле и общее истощение – в таком состоянии доб
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.05.2021

Ласковая и послушная Джесси: копейские ветеринары ищут семью для спасенной собаки
Дмитрий Парамонов -
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.05.2021

С добрым утром, Урал!

Сегодня для вас звучит пасхальная музыка в исполнении Дмитрия Парамонова и его друзей
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021

Анонсы событий и мероприятий на 4-5 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021

В Нагайбакском районе задержан пьяный водитель скорой помощи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021

«Побори свой страх»: челябинский зоопарк познакомит гостей с ползучими гадами и другими рептилиями

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021

Нацпарк «Таганай» приглашает южноуральцев к совместным уборке и отдыху
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021

Для взрослых и детей: Молодежный театр подарит Челябинску музыкальную «Дюймовочку»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021

Челябинская область примет «Матч городов Урала» по спортивному туризму
Пасха
Светлая седмица
Алексей Текслер
Митрополит Челябинский и Миасский Алексий
Общество
03.05.2021 23:08

У православных - Светлая Пасхальная Седмица

В понедельник, третьего мая, у православных началась Светлая Пасхальная Седмица.

В ночь на второе мая 2021 православные встретили Пасху Христову. Перед началом Крестного хода священники собора совершили особую краткую службу – Полунощницу, во время которой занесли святую плащаницу Господа нашего Иисуса Христа в алтарь, где она будет находиться до праздника Вознесения Господня (в этом году – 10 июня) в знак 40-дневного пребывания Воскресшего Христа на земле.

Во время Пасхальной литургии в Свято-Симеоновский кафедральный собор был доставлен Благодатный огонь, сошедший накануне в субботу, первого мая, в Иерусалиме. Впервые эта святыня прибыла в Челябинск непосредственно со Святой Земли - от Гроба Господня, ставшего колыбелью христианства.

По окончании богослужения владыка освятил артос – особый хлеб, который всю Светлую седмицу будет лежать у Царских врат, а в субботу Светлой седмицы раздробляется с молитвой и раздается народу как святыня. Частицы артоса верующие благоговейно хранят дома, употребляя его как средство от духовных болезней.

Празднование Пасхи продолжается сорок дней - ровно столько, сколько Христос являлся Своим ученикам после Воскресения. На сороковой день Иисус Христос вознесся к Богу Отцу. Весь пасхальный период до Вознесения православные приветствуют друг друга приветствием «Христос Воскресе!» и ответом «Воистину Воскресе!». Даже когда поднимают телефонную трубку, то вместо «алло» говорят: «Христос Воскресе!».

Каждый день наступившей Светлой недели тоже называется светлым. Всю Светлую седмицу в храмах будут совершаться богослужения особым пасхальным чином - царские врата будут стоять открытыми, напоминая, что Воскресение Христово отверзло райские двери для всех людей.

В день Светлой Пасхи губернатор Алексей Текслер с супругой посетил Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий рассказал высокопоставленным гостям о Пасхе и традициях Светлого Праздника. В эти дни у православных христиан принято поздравлять друг друга, дарить подарки и навещать тех, кто нуждается в помощи и заботе, чтобы поделиться с этими людьми сердечным теплом и пасхальной радостью.

Наши предки во все дни празднования Пасхи помогали нищим и нуждающимся. А освященные в Пасху продукты раздавали бедным. В старину благочестивые цари отпирали в пасхальные дни темницы и прощали узников (но не уголовных преступников).

Кроме того, глава Челябинской митрополии поблагодарил губернатора за содействие в доставке в Челябинск Благодатного огня.

Автор: Любовь Юрина
Пасха
Светлая седмица
Алексей Текслер
Митрополит Челябинский и Миасский Алексий
Читайте Урал Пресс Информ в
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
В Челябинске трое мальчишек получили ожоги лица и рук после игры с электрическим проводом, которы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.05.2021

В Челябинске трое мальчишек получили ожоги и доставлены в больницу
Полиция Челябинска выясняет обстоятельства инцидента, произошедшего в подъезде одного из домов по
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.05.2021

Ревнивец из Челябинска избил возлюбленную, которая решила уйти от него к другому
По дорогам Челябинска сегодня, третьего мая, курсирует трамвай Победы. В понедельник праздничный
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.05.2021

По дорогам Челябинска курсирует трамвай Победы
Рана на задней лапе, огромное количество клещей на теле и общее истощение – в таком состоянии доб
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.05.2021

Ласковая и послушная Джесси: копейские ветеринары ищут семью для спасенной собаки
Дмитрий Парамонов -
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
03.05.2021

С добрым утром, Урал!

Сегодня для вас звучит пасхальная музыка в исполнении Дмитрия Парамонова и его друзей
Пасха
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021

Православные челябинцы встретили Пасху Христову
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021

Православные Челябинской области готовятся к встрече Пасхи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.04.2021

В среду – половина Великого поста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2020

У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня праздник Первомая, день труда и солидарности трудящихся, праздник, доставшийся нам от наш
Общество

С праздником Первомая!

01.05.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Завтра, первого мая, у православных Великая Суббота, ее еще называют Страстная или Красильная. Ве
Общество

Православные Челябинской области готовятся к встрече Пасхи

30.04.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Вузам Российской Федерации, подведомственным Минобрнауки, рекомендовано в период нерабочих дней с
Общество

Как будут учиться студенты Челябинской области в майские праздники

29.04.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинск – город странных подрядчиков и, увы, не менее странных жителей, которые, как по
Среда обитания

Странное БЛАГОустройство и неБЛАГОдарные люди: как в Челябинске формируется современная городская среда

28.04.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На улице Российской в Челябинске пешеходов подстерегает открытый колодец. Люка не было ни вчера,
Общество

На улице Российской в Челябинске пешеходов подстерегает открытый колодец

28.04.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Министерство труда и социальной защиты РФ разработало рекомендации работникам и работодателям по
Общество

Работа в нерабочие майские дни будет оплачиваться в обычном размере

27.04.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 23:55

Во вторник в Челябинской области жарко и ветрено
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 23:08

У православных - Светлая Пасхальная Седмица
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 22:42

Анонсы событий и мероприятий на 4-5 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 19:28

В Нагайбакском районе задержан пьяный водитель скорой помощи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 14:49

В Челябинске трое мальчишек получили ожоги и доставлены в больницу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 14:41

Ревнивец из Челябинска избил возлюбленную, которая решила уйти от него к другому
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 14:11

«Побори свой страх»: челябинский зоопарк познакомит гостей с ползучими гадами и другими рептилиями

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 13:44

По дорогам Челябинска курсирует трамвай Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 13:22

Ласковая и послушная Джесси: копейские ветеринары ищут семью для спасенной собаки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 13:03

Нацпарк «Таганай» приглашает южноуральцев к совместным уборке и отдыху
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 12:51

Для взрослых и детей: Молодежный театр подарит Челябинску музыкальную «Дюймовочку»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 12:32

Челябинская область примет «Матч городов Урала» по спортивному туризму
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 12:19

Виталий Безруков: по жалобам челябинцев на запах фекалий проводится проверка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 12:14

Сегодня для вас звучит пасхальная музыка в исполнении Дмитрия Парамонова и его друзей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 12:02

На площади Революции Челябинска монтируют трибуны для зрителей парада Победы

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 11:46

В Миассе разыскивают поджигателя леса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 11:19

Археологи нашли под Анапой золотого коня царя Митридата
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 11:11

Александр Дементьев из Магнитогорска прошел в финал конкурса «Мастера гостеприимства»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 11:04

Активным путешественникам по Челябинской области уготованы подарки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 10:51

Росстат: Доходы граждан в первом квартале года упали
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 19:53

Семь лет прошло со дна пожара в Доме профсоюзов в Одессе, а виновные на свободе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 19:43

Празднование Пасхи на контроле челябинских полицейских
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 13:19

Координатора «Весны» из Челябинска сняли с рейса в Екатеринбурге
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 12:44

В Златоусте восемь подростков заблудились во время прогулки возле реки Ай
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 12:42

В Челябинске стартовала легкоатлетическая эстафета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 12:38

Марат Нигматуллин: "Воистину акбар"
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 12:38

Православные челябинцы встретили Пасху Христову
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 12:31

Здравствуй, лето! В Челябинске заработал главный фонтан
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 12:30

В Челябинске из-за легкоатлетической эстафеты закрыто движение в центре города
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 11:10

Христос Воскресе!
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 10:29

В чем особенности продвижения интернет-магазина

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.05.2021 12:14

Южноуральская полиция: Не существует «безопасных» счетов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.05.2021 12:08

Одна из старейших ветеринарных лабораторий Южного Урала отмечает юбилей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.05.2021 12:05

Челябинск ждет в гости лучших кикбоксеров России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.05.2021 12:02

Боксер из Челябинской области вышел в полуфинал молодежного чемпионата России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.05.2021 12:00

Экс-мэру Миасса, обвиняемому в получении взятки, разрешили пользоваться сотовым и Интернетом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.05.2021 11:52

Южноуральские тайбоксеры завоевали семь медалей на чемпионате России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.05.2021 11:48

Водителей и кондукторов будут штрафовать за то, что выгоняют детей без денег из транспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.05.2021 11:32

С праздником Первомая!
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 23:42

На ЮУЖД пройдет акция «Дорога железная – не для игры»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 23:31

В Челябинске трамвай сошел с рельсов после столкновения с автокраном
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 22:49

Замминистра строительства Челябинской области освобожден от занимаемой должности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 20:47

Челябинская детская железная дорога открывает летний сезон
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 20:27

В ночь на 1 мая заморозки, днем 1 и 2 мая - тепло
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 20:00

Анонсы событий и мероприятий на 1-3 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 17:40

Наталья Котова пообещала челябинским садоводам помочь в решении вопроса с субсидированием СНТ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 17:28

В Челябинске с первого мая запускают 12 садовых маршрутов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 17:13

Как будут выглядеть новые общественные пространства Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 17:02

«Грани таланта» - ещё один юбилей Златоустовского театра «Омнибус»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 16:46

Челябинцы во главе с Владовым критикуют результаты благоустройства территории аэропорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 16:44

Православные Челябинской области готовятся к встрече Пасхи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 16:42

Челябинский 18-летний активист стал фигурантом уголовного дела

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 16:18

«Мир! Труд! Майя!»: челябинский зоопарк приглашает горожан на день рождения к лисе и в гости к приматам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 15:57

Сотрудники ГРЦ Макеева написали «Диктант Победы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 15:37

На Пасху южноуральцам покажут «Рай»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 15:31

Сотрудники уголовно-исполнительной системы Южного Урала почтили память ликвидаторов Чернобыльской аварии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 15:14

Челябинский депутат Владимир Корнев будет помогать инвалидам всего Южного Урала

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 15:13

Талантливые школьники Челябинской области на майские праздники устремятся в небо
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 14:48

В Челябинскую область приедет «Ангел Земной. Человек Небесный»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 14:36

Новый проект Озёрского «Золотого петушка» для «Наших детей»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 13:33

В Челябинске помыли памятник вождю мирового пролетариата
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 13:14

Челябинский облсуд взыскал с экс-полицейского 940 тысяч, полученных им в виде взятки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 13:12

Ринат Кучитаров проверил ход реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в ЖК «Ньютон»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 12:54

Юрий Латышев обеспокоен судьбой старинных зданий Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 12:25

На трассе Магнитогорск-Уфа вспыхнул газопровод
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 12:19

В Челябинской области выросло число выявленных за сутки случаев ковида

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 12:03

В Челябинске сотрудника «Молодежного театра» осудили за получение взятки

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 11:22

Южноуральцы, пострадавшие на Чернобыльской АЭС, получат матпомощь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 11:21

Челябинские власти пообещали жителям Чурилово достойную дорогу и кольцевое движение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 11:19

Южноуральцы могут отправить друзьям пасхальные открытки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 11:10

В Челябинской области такси бесплатно довезут ветеранов войны до пунктов вакцинации и аптек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 11:08

Мнение ОНФ: В Челябинске дорожные подрядчики даже работу над ошибками выполняют с ошибками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 10:59

На Комсомольском проспекте Челябинска с осени этого года уменьшатся транспортные заторы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 10:54

Четырехдневная рабочая неделя: «за» и «против»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 10:46

В Сосновском районе создают промышленный парк по переработке полимеров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 10:41

В Норвегии сняли сериал "Фронтовики", воспевающий фашизм
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 10:40

Южноуральцев предупреждают об усилении ветра и резком потеплении
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 10:38

Обнародована схема ограничения движения 1 мая в Челябинске

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 10:34

Спасенный в Челябинской области медвежонок Умка летит в Хабаровск
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 10:14

В Копейске в карьере утонул 12-летний подросток
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 10:13

В пятницу в Челябинской области местами дожди
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 10:12

Почта, МФЦ, Росреестр и ГИБДД меняют график работы на майские праздники
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 10:10

У православных Страстная пятница
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2021 10:08

КСП проверит использование бюджетных средств при строительстве больницы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 21:36

В Коркинском филиале ЧГКИПиТ состоялся традиционный апрельский смотр песни и строя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 20:38

В Челябинской области сошли с рельсов электровоз и вагон с зерном
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 20:25

Качественная ЭЭГ поможет точной диагностике изменений коры головного мозга
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 18:19

Главный герой – человек: в Челябинске стартует городской фотоконкурс
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 17:56

Анонсы событий и мероприятий на 30 апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 17:47

Многодетным приемным семьям Челябинской области помогут приобрести автомобиль
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 17:21

На челябинской сцене запоет новый Риголетто
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 17:13

Двоих южноуральцев отправили в колонию за похищение человека и вымогательство
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 16:21

В Челябинской области введут штрафы за отказ от фиксации повреждений автомобиля при их эвакуации

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 16:01

Челябинскому полицейскому, обвиняемому во взятке, продлили меру пресечения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 15:51

Для защиты интересов рыбопромышленников в регионе будет создана отраслевая ассоциация
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 15:47

В Златоусте будут судить бизнесмена, который попался на мошенничестве при строительстве биатлонного комплекса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 15:44

Кадки с высаженными в прошлом году деревьями на проспекте Ленина в Челябинске опустели
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 15:41

Замглавы Челябинска Олега Извекова оставили в СИЗО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 15:28

С 4 по 7 мая региональная сеть ВТБ в Челябинской области будет работать в полном объеме
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 14:45

Как будут учиться студенты Челябинской области в майские праздники
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 14:42

Водитель мусоровоза осужден за смертельное ДТП под Челябинском

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 14:21

В ВТБ появятся бесконтактные банкоматы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 14:02

Под суд пойдет южноуралец, переломавший кости собаке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 13:54

Общественники заявили об уничтожении объекта культурного наследия в центре Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 13:31

Челябинская область получила дополнительные федеральные средства
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 13:30

Горячую воду в Челябинске начнут планово отключать с конца мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 13:17

В аэропорту Челябинска дворник похитил пакет с сыром
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 13:06

Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 60 тысяч
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 13:04

Челябинск вместе со своим Давидом поприветствовал мэра Флоренции

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 12:27

АЗ «Урал» поддерживает молодых и ценных сотрудников предприятия

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 12:25

Челябинец раскидал использованные подгузники в отделе судебных приставов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 12:25

Алексей Текслер обратится к Заксобранию Челябинской области 25 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 12:23

Тефтелев не смог добиться смягчения приговора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 12:08

В Челябинске коллектор на Куйбышева заработал в штатном режиме
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 11:50

Депутат ЗСО, обвиняемый в даче взятки, останется под арестом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 11:19

Бастрыкин поручил установить мемориал в память о подростке из Копейска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 11:16

Для активного долголетия: пожилым жителям поселка Метлино подарили наборы для скандинавской ходьбы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 11:13

Жители Тюлюка: После поездки в деревню надо к неврологу обращаться
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 10:57

Педофилу, напавшему на девочку в подъезде Челябинска, предъявили обвинение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 10:50

Златоустовская «Уралочка» начинает борьбу за главный клубный трофей Европы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 10:44

В Челябинской области стартовала международная акция «Сад памяти»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 10:28

О реальном состоянии экономики Челябинской области узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 10:27

ПАО «ММК» опубликовало интегрированный годовой отчет за 2020 год
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 10:25

Максимально эффективно: ММК централизовал операции по факторингу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 10:24

В выходные начнут работу садовые маршруты в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 10:23

Глава ГЖИ Челябинской области покидает занимаемый пост
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.04.2021 10:21

Сегодня у православных Чистый четверг
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 19:40

В Карабаше объявлен режим «черного неба»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 19:16

В четверг в Челябинской области местами дожди, возможен ночью мокрый снег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 18:25

Анонсы событий и мероприятий на 29 апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 18:11

«Вы номер один»: солистка оперной труппы челябинского театра покорила Бедроса Киркорова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 17:59

Завершено расследование уголовного дела в отношении главы Троицка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 17:56

Как и где в Челябинске будет ходить транспорт 1 и 2 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 17:54

Глава горздрава Челябинска Горлова покинула занимаемый пост и возглавила ГКБ №11
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 17:50

Автовокзал возле ДС «Юность» в Челябинске закроют 14 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 17:06

В Челябинске у входа в налоговую дерево рухнуло на машину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 16:51

Текслер поручил обеспечить антитеррористическую защищенность детских лагерей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 16:47

Поисковики отряда "Росток" вернулись из Армянска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 16:46

Странное БЛАГОустройство и неБЛАГОдарные люди: как в Челябинске формируется современная городская среда
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 16:23

В Челябинске деятели культуры и историки, митрополит и муфтий приняли участие в открытии выставки о войне
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 16:07

Челябинский НХТ 9 мая выйдет на «Бруклинский мост»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 16:01

Текслер поручил обеспечить безопасность южноуральцев в длинные майские праздники
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 15:45

Челябинцы увидят «Лебединое озеро» Классического Национального Русского балета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 15:44

В Челябинске возбудили дело о нападении мужчины на девочку в подъезде
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 15:38

Женсоветы Еткульского района объединяют женщин на добрые дела
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 14:56

Челябинцы могут выбрать картину Никаса Сафронова, которую приобретут в дар музею
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 14:38

Десять мемориальных комплексов «Вечный огонь» в Челябинской области подключат к сетевому газу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 14:36

В Челябинской области девушка обезглавила скульптуру художника
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 14:32

Владыка Никодим выразил соболезнования по поводу кончины настоятеля челябинского монастыря
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 14:21

Абонентам МегаФона пришлась по душе идея самостоятельной активации SIM-карт
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 14:05

Магнитогорские депутаты поблагодарили студентов-медиков

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 14:03

В Челябинске в детском садике нашли некачественный рис
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 13:44

Доверие южноуральских предприятий к нацпроекту «Производительность труда» растет

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 13:36

Участники и инвалиды войны ко Дню Победы получат ежегодную выплату
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 13:26

Коллеги и вдова умершего после избиения обозревателя «Магнитогорского металла» сомневаются, что судят виновного
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 13:24

В Челябинской области умер дедушка, которого волонтеры нашли в болоте
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 13:05

В Центральном районе Челябинска начали обрабатывать парки от клещей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 13:03

Муниципалитеты Челябинской области завершают отопительный сезон
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 12:50

Россияне высказались против обязательной антиковидной вакцинации абитуриентов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 12:43

Сотрудники ГК «Здоровая Ферма» обратились в комиссию по этике Госдумы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 12:35

Майские праздники в Историческом музее. Программа мероприятий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 12:31

Челябинский Миасс во власти фекалий – общественники снова бьют тревогу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 12:22

ВТБ на треть увеличил выдачу розничных кредитов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 11:48

За сутки коронавирус оборвал жизни девяти южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 11:13

На улице Российской в Челябинске пешеходов подстерегает открытый колодец
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 11:02

Магнитогорец пойдет под суд за стрельбу в трамвае по подросткам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 10:55

Не умеют или не хотят? Дороги в Челябинске строят и ремонтируют из рук вон плохо

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 10:49

В Челябинске из Курчатовского района вывезли 828 тонн мусора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 10:45

В нацпарке «Таганай» заметили пернатую хохотунью
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 10:23

Спустя ровно два века Наполеон «воскреснет» в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 10:22

«Последний звонок» для выпускников Челябинска прозвучит раньше обычного
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 10:06

В Челябинске назвали места с самым свежим воздухом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 09:51

В Челябинской области снизилось количество фальшивых купюр
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 09:47

В Челябинской области сократилось число классов, закрытых на карантин по ОРВИ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 09:44

Театр кукол Челябинска в майские дни исполнит «Полонез Огинского»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2021 09:29

В Челябинске завершен отопительный сезон
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 19:43

Озёрский «Золотой петушок» заварил волшебную кашу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 19:38

Владельцы карт «Мир» при оплате услуг Ростелекома получат кешбэк

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 18:44

Минсоц проведет проверку по ЧП в многодетной семье Копейска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 17:55

Анонсы событий и мероприятий на 28 апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 17:45

Эдгард Запашный: Челябинский цирк - один из лучших в стране
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 17:42

Житель Республики Беларусь, из-за своих долгов застреливший человека, отправится за решетку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 17:26

В Челябинской области детям предоставят льготы при посещении учреждений культуры в нерабочие дни мая

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 17:24

Депутаты Магнитогорска приняли отчёт главы города
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 17:13

Челябинск очистят от наклеек «Хазиев работает»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 17:02

В среду в Челябинской области местами дожди
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 16:24

В Магнитогорске назвали лучших юных краеведов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 16:00

ЮУТПП примет участие в проекте по подготовке кадров для малого и среднего предпринимательства

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 15:59

В Чебаркуле нашли дедушку, пролежавшего в болоте пять дней
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 15:50

Олег Екимов: Задача профсоюзов - добиваться достойной заработной платы и безопасных условий труда
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 15:33

Заключен договор на поставку 30 трамваев в Челябинск
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 15:14

Задержаны иностранцы, организовавшие в Челябинске сообщество по торговле наркотиками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 14:24

С первого мая возобновятся досуговые мероприятия для пожилых южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 13:33

Прокуратура обжаловала приговор подельнику экс-мэра Тефтелева
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 13:11

В Челябинской области активно покупают новые мобильные телефоны по «программе утилизации»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 12:55

В Копейске «скорая» попала к ребенку с ожогами после вызова полиции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 12:45

Работающий пенсионер после увольнения будет получать увеличенную пенсию, но не сразу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 12:33

В Челябинск прибудет ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 12:25

Новый онлайн-кинотеатр KION познакомит челябинцев в форматом «киносторис»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 12:24

В Миассе под суд пойдет мужчина, обвиняемый в убийстве шестерых человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 12:13

В Челябинской области стартовала патриотическая акция «Красная гвоздика»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 12:09

Более 200 цирковых коллективов со всей страны обсудили в Челябинске “Цирк Будущего”
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 12:00

Прокуратура проверит вырубку деревьев в «Парковом» в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 11:44

В 2021 году ЕГЭ стартует 31 мая, ОГЭ и ГВЭ – 24 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 11:23

Порядка трех тысяч южноуральцев продолжают бороться с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 11:13

В Челябинске могут завести дело за расклейку объявлений «Хазиев работает»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 10:58

Деревенская романтика: в Нязепетровске на детскую площадку пришла поиграть корова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 10:17

Школьница из Златоуста обнаружила в Псковской области останки советского солдата
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 10:15

Работа в нерабочие майские дни будет оплачиваться в обычном размере
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 09:44

На М-5 в районе Тактыбай и Биргильда ограничат движение на четыре месяца
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 09:42

Представитель «Боевого братства» побывал в гостях у челябинских старшеклассников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 09:16

Опасная красота: в нацпарке «Зигальга» зацвёл чёртов обгрызок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.04.2021 08:59

Комитет дорожного хозяйства Челябинска сообщил об отключении светофоров на перекрестках