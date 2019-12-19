У прокурора Лопина - новый заместитель

У прокурора Челябинской области Виталия Лопина новый заместитель. В южноральском надзорном ведомстве будет трудиться выходец из Кемеровского региона.
Генеральный прокурор Российской ФедерацииЮрий Чайка назначил на должность заместителя прокурора Челябинской области старшего советника юстиции Вячеслава Тиунова.
Тиунов родился в 1972 году в поселке городского типа Яшкино Яшкинского района Кемеровской области. В 1998 году окончил Кемеровский государственный университет. Он более 25 лет проходил службу в прокуратуре Кемеровской области, в том числе, следователем прокуратуры Яшкинского района, прокурором Крапивинского района, прокурором Ленинского района города Кемерово. С 2015 года Тиунов состоял в должности прокурора Заводского района города Кемерово.
За примерное исполнение служебных обязанностей новый заместитель южноуральского прокурора поощрялся приказами генерального прокурора Российской Федерации и прокурора Кемеровской области.
Фото: Прокуратура Челябинской области