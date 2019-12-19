У прокурора Лопина - новый заместитель
Общество
Сегодня, 10:13

У прокурора Челябинской области Виталия Лопина новый заместитель. В южноральском надзорном ведомстве будет трудиться выходец из Кемеровского региона.

Генеральный прокурор Российской ФедерацииЮрий Чайка назначил на должность заместителя прокурора Челябинской области старшего советника юстиции Вячеслава Тиунова.

Тиунов родился в 1972 году в поселке городского типа Яшкино Яшкинского района Кемеровской области. В 1998 году окончил Кемеровский государственный университет. Он более 25 лет проходил службу в прокуратуре Кемеровской области, в том числе, следователем прокуратуры Яшкинского района, прокурором Крапивинского района, прокурором Ленинского района города Кемерово. С 2015 года Тиунов состоял в должности прокурора Заводского района города Кемерово.

За примерное исполнение служебных обязанностей новый заместитель южноуральского прокурора поощрялся приказами генерального прокурора Российской Федерации и прокурора Кемеровской области.

Фото: Прокуратура Челябинской области

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