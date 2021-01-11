Прокурор Лопин попрощался с коллективом

Прокурор Челябинской области Виталий Лопин, отправляясь в очередной отпуск, сообщил подчиненным о своем уходе. Временно исполняющим обязанности назначен его зам Павел Вепрев.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» собственный источник в силовых структурах региона, прокурор Челябинской области Виталий Лопин о своем уходе из ведомства сообщил подчиненным перед Новым годом. Его очередной отпуск продлится до третьего февраля, после чего он уйдет в отставку. В пресс-службе прокуратуры Челябинской области заявили, что не в курсе кадровых перестановок. Якобы Лопин просто ушел в отпуск.

Собеседник агентства сообщил, что ранее Лопину были предложены должности в других регионах страны, но он от них отказался.

Напомним, Виталий Лопин был назначен прокурором Челябинской области в августе 2018 года. Он сменил на посту главного прокурора региона Александра Кондратьева, который продолжил службу в Хакасии.

Исполнять обязанности руководителя прокуратуры Челябинской области временно назначен Павел Вепрев. Он родился в Амурской области, закончил местный государственный университет. С 2002 по 2003 года был помощником прокурора Завитинского района. Затем еще два года работал в должности следователя. В 2005 году был назначен заместителем прокурора Константиновского района Амурской области. Через четыре года возглавил прокуратуру Углегорска. С 2012 – 2019 годы Вепрев занимал должность прокурора космодрома «Восточный» Амурской области, а в октябре 2019 года стал заместителем прокурора Челябинской области.