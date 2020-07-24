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Виталий Лопин пообещал лично заняться спасением Тургояка

Среда обитания
Сегодня, 12:01

Прокурор Челябинской области Виталий Лопин пообещал в кратчайшие сроки рассмотреть обращение общественников, касающееся нарушений природоохранного законодательства на озере Тургояк.

О многочисленных экологических проблемах жемчужины Южного Урала прокурору региона на личной встрече рассказала представитель общественной организации "Гражданский патруль" Анна Сизова. Экоактивистка обратила внимание Виталия Лопина на удручающее состояние памятника природы.

Она сообщила, что "Гражданский патруль" занимается проблемами Тургояка с 2017-го года. По ее мнению, природоохранные органы бездействуют.

"За лесами должно следить главное управление лесами и местное, Миасского лесничества, но в результате сокращения штата лесников на кварталах полная картина происходящего у руководства лесами отсутствует. На землях гослесфонда происходят вырубки, нарушения при осуществлении проектов освоения лесов и образуются несанкционированные свалки", - отметила общественница.

По ее словам, Тургояк сегодня - это незаконные заборы, захламление отходами водоохранной и охранной зоны озера, сбросы канализационных стоков и отсутствие системы вывоза отходов с объектов отдыха (баз, отелей, кемпингов).

"За исполнением норм положения о памятнике природы должны следить министрество экологии и сотрудники ОГУ "Особо охраняемые природные территории". Но и здесь о нарушениях снова сообщают активисты "Гражданского патруля", и только тогда министерство экологии выезжает для составления протоколов. Халатное отношение к своей работе и планомерное сокращение штата сотрудников на фоне постоянного изменения положения о Тургояке приводит к бесконтрольному и варварскому освоению водоема", - подчеркнула Анна Сизова.

Также общественница сообщила Виталию Лопину, что летом этого года Тургояк столкнулся с мощным притоком отдыхающих. Из-за невозможности выехать на отдых за рубеж и аномально жаркой погоды тысячи уральцев поехали отдыхать на Тургояк, оставляя после себя мусор и заполненные до краев уличные туалеты, содержимое которых, предположительно, сливалось прямо в озеро.

"Администрации города Миасса не раз направлялись предложения по созданию инфраструктуры городского пляжа, создать которые можно на за счет средств программы "Формирование современной городской среды. Но безрезультатно", - пожаловалась Анна Сизова Виталию Лопину.

 

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Теги
Тургояк
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