У птиц – строгая диета

Помни, человек!

В Челябинской области в национальном парке «Таганай» по «птичьему» маршруту прошли первые волонтёры – развесили кормушки и наполнили их семечками. Так стартовала традиционная зимняя акция.

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ»в пресс-службе национального парка «Таганай», рядом с кормушками разместили специальные памятки для тех, кто захочет подкармливать птиц самостоятельно. На аншлагах коротко изложены все особенности рациона пернатых: никаких снеков и хлебных крошек, только нежареные семечки и несолёное сало.

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Акция продлится на Таганае до самой весны, пока не растает снег и не проснутся насекомые. Стать ее участником просто: заявить о своём желании по электронной почте или написать в группу национального парка в ВКонтакте. А после договоренности в назначенное время прийти в Центральную усадьбу и, получив набор волонтёра, отправляться на тропу.