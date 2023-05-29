У южноуральских аграриев – горячая пора

У работников сельского хозяйства Челябинской области сейчас самая горячая пора. В регионе в разгаре посевная кампания.

Министерство сельского хозяйства Челябинской области пригласило в пресс-тур журналистов, чтобы они сами смогли убедиться, какая обстановка на передовой у аграриев. Первая остановка – ООО «Заря» Сосновского района.

В этом году общий объем посевных площадей составит 10 тысяч 200 гектаров. Яровой сев - 6600 гектаров. Уже на 75 процентов площади засеяны, сейчас самое главное – «вписаться» в капризы природы, точнее не пострадать от них.

«Очень жарко. Влага в земле пока есть, но нам нужны дожди. Вы видите, что у нас на поле много соломы, она нам позволяет удерживать влагу в почве», - говорит директор ОАО «Заря» Андрей Левченко.

Вообще Сосновский район – овоще-молочный. Это заведено давно и традиции эти сохраняются.

«Традиционно выращивается так называемый «борщевой набор» - картошка, морковка, свекла и капуста. В этом году в хозяйстве пошли на эксперимент – решили посеять огурцы, помидоры и кабачки», - говорит начальник управления сельского хозяйства Сосновского района Александр Воронков.

Следующая точка на карте «посевного» тура – фермерское хозяйство «Набот». В этом году здешние аграрии решили использовать капельный полив будущего урожая.

«Участились засухи и поэтому мы решили попробовать использовать капельный полив. Это равномерное распределение воды и влаги, при этом риски того, что растение сможет «подхватить» какое-то грибковое заболевание снижается. У каждой агрокультуры своя поливная норма, все рассчитывается. К примеру, свекле нужно примерно 50 кубов», - говорит главный агроном хозяйства Домло Бобоев.

«Мы даже на высадке кукурузы почувствовали новую технологию. Раньше уже на этапе рассадки она подсыхала, а сейчас нет. Кроме того, мы сможем использовать и вносить подкорневые подкормки, это тоже влияет на урожай», - добавляет агроном Гурчехла Мирсандова.

Сейчас самые высокие темпы сева – в Агаповском, Верхнеуральском, Нагайбакском, Варненском районах, а также в Еткульском, Аргаяшском и Каслинском.

«Активно аграрии стали применять капельный полив, это совсем другие технологии. Мы надеемся, на то, что все всходы взойдут и мы получим хороший урожай. Каждый сантиметр площади учитывается, все автоматизировано и удобно. Если мы хотим получить хороший урожай, это крайне важно. Все предпосылки для этого созданы, - отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Евгений Литвинов.

В поддержку аграриев минсельхоз Челябинской области продолжает активную работу по перечислению субсидий. Объем выплаченных уже больше 500 миллионов рублей, а до первого июня аграриям будет выплачено около миллиарда рублей из 2,4 миллиарда годовой господдержки.

Так, по данным минсельхоза региона, уже выплачен первый транш субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями - 21 миллион рублей. Перечислены субсидии на возделывание зерновых, масличных и кормовых культур в расчете на единицу посевной площади – 153,6 миллиона рублей (их получают предприятия малого бизнеса), а также на производство картофеля и овощей - 73,6 миллиона. Субсидии крупным и средним предприятиям в виде несвязанной поддержки в растениеводстве составили 69,2 миллиона рублей. На развитие мясного животноводства перечислено 9,4 миллиона рублей из областного и 35,2 миллиона рублей – из федерального бюджета. Хозяйствам выплачиваются субсидии на производство зерновых культур - 69 миллионов.

Также в мае планируется выплатить 134 миллиона рублей на производство молока на условиях софинансирования с федеральным бюджетом и 275 миллиона рублей на производство молока и мяса - из регионального бюджета, начать выплату субсидий на поддержку племенного животноводства. Осуществляются выплаты на возмещение части затрат по страхованию сельскохозяйственных животных и другие.

Поддержка фермеров и аграриев Челябинской области есть, но вот только какие подвохи рыцарям рискованного земледелия может подготовить небесная канцелярия, не берется сказать никто.