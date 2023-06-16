Участник Великой Отечественной войны из Челябинска отметил вековой юбилей

Долгожитель Курчатовского района Челябинска Виталий Ильич Суходоев отметил вековой юбилей.

Сто лет участнику Великой Отечественной войны исполнилось вчера, 15 июня, рассказал в своем телеграм-канале глава Курчатовского района Сергей Антипов.

«В этот день подарки, цветы, слова благодарности и признательности, прозвучали не только от родных, но и почетных гостей, которые пришли поздравить именинника», - отметил Сергей Антипов.

В гости к юбиляру - пожелать ему крепкого здоровья, семейного счастья и вдохновения - вместе с главой района пришли главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев и председатель комитета социальной политики Лариса Мошкова.

«От лица главы города Челябинска Натальи Котовой поздравил с юбилеем Виталия Ильича. Низкий Вам поклон за мудрость и бесценный опыт! Нам есть с кого брать пример», - сказал Сергей Антипов.

По словам главы района, в настоящее время долгожитель проживает один. До 98 лет Виталий Ильич самостоятельно, на общественном транспорте, ездил в сад, занимался высадкой растений. Кроме того, до сих пор ветеран сам ходит в магазин, занимается домашними делами: готовит еду и делает уборку.