16.06.2023
Участник Великой Отечественной войны из Челябинска отметил вековой юбилей
16.06.2023
Турецкий делегат ПМЭФ рассказал, как его страна справилась с последствиями землетрясения
16.06.2023
В июне меняется расписание электричек Челябинск-Магнитогорск
16.06.2023
В Магнитогорске дали старт реализации областного закона, касающегося содержания домашних животных
16.06.2023
Герман Греф: Российская экономика прошла беспрецедентно тяжелый период лучше всех ожиданий
16.06.2023
Ремонт тепловых сетей в Копейске повлияет на движение автобусов
Участник Великой Отечественной войны из Челябинска отметил вековой юбилей
25.04.2023
Южноуральские ветераны смогут бесплатно ездить в электричках и автобусах с шестого по девятое мая
06.06.2022
На бесплатные поездки ветеранов на такси выделят по три тысячи рублей на человека
19.04.2021
Поисковики Челябинской области открыли «Вахту памяти»
26.03.2021
В 2021 году Парад Победы в Челябинске пройдет в традиционном формате с участием привитых ветеранов
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023
ПО «Маяк»: обыкновенное чудо длиною в три четверти века
15.06.2023
Челябинская область получит беспрецедентные меры поддержки на развитие туризма
15.06.2023
Учреждения культуры и образования Челябинска готовятся к первому сентября
15.06.2023
В Челябинской области на 50% увеличили грантовую поддержку НКО
14.06.2023