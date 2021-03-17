Умер профессор ЧелГУ Алексей Шумаков

В Челябинске умер профессор Челябинского государственного университета Алексей Шумаков. Об этом на своей странице Facebook написала начальник управления по связям с общественностью ЧелГУ Анастасия Гусенкова.



«Сердце Челябинского государственного университета остановилось – ушёл наш замечательный профессор Алексей Юрьевич Шумаков (Алексей Шумаков).



Друзья, это был не просто наставник, проректор, декан. Это был настоящий российский интеллигент. Его ум и великодушие, его манеры покоряли сразу. Когда заходил Алексей Юрьевич, все расправляли плечи и начинали улыбаться. Отпускать его не хотелось...



«А я же привык работать диктором центрального телевидения», – шутил он о своей способности интересно рассказывать даже любую ерундовую историю. Мы этим пользовались: когда нужно было найти спикера журналистам или со сцены поздравить без подготовки студентов с началом учебного года от деканского корпуса, то рука судьбы из-за кулисы неизменно ложилась на плечо Шумакова.



Он не возражал. Улыбался. Не мог отказать.

Мне посчастливилось работать с ним всего двадцать лет. Осознанных – гораздо меньше. Большой удачей были совместные командировки, но и выпить кофе на бегу было большой радостью. Глубокий, обаятельный, талантливый. Свой. Два года назад он перебрался в Москву. Мы гуляли по Шаболовке, он показал мне РУДН. Следил за нашими новостями, всегда писал. Я его очень ждала.



Спасибо Вам, Алексей Юрьевич, за неравнодушие, за Вашу мудрость, за дружбу. Спасибо Вам за Ваше сердце. Оно вмещало так много любви, добра, понимания, терпения к людям, что не выдержало.



В ближайшие дни будет очень много слов, благодарностей, характеристик, воспоминаний, слёз. Мы тоже готовим официальные соболезнования. Пока же я просто хочу запомнить этот день. Как странно бы ни звучало – чтобы забыть», - написала Анастасия Гусенкова.